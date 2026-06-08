S.O.S. del Lobas Oviedo: si no aparecen urgentemente 120.000 euros, renunciará a la División de Honor

La situación ya es límite para el Lobas Oviedo, que renunciará a jugar en la élite femenina del balonmano si no parecen de manera urgente los 120.000 euros que le faltan para completar el presupuesto requerido para jugar en la máxima categoría. "El club necesita de forma inmediata, en 24-48 horas, que el tejido empresarial asturiano dé un paso al frente para que el éxito logrado con tantísimo esfuerzo en la pista no se vaya al traste", anunció la entidad en un comunicado.

El plazo para inscribirse en la Liga Guerreras Iberdrola es hasta el 15 de junio, pero el Lobas Global Atac Oviedo no puede apurar hasta el límite, porque en caso de no poder materializar el ascenso tiene que tener un margen para formalizar su inscripción en la competición del pasado curso, la División de Honor Oro. El problema con el que se ha encontrado el club azul es la falta de respaldo de la iniciativa privada, después de que tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Principado comprometiesen cantidades importantes. Jugar en la Liga Guerreras Iberdrola significa contar con un presupuesto cercano a los 500.000 euros, ya que el Lobas Oviedo está obligado a hacer contratos a tiempo completo a sus jugadoras y la partida de los desplazamientos también sube.

Así, está en riesgo el éxito de una temporada sumamente difícil para las Lobas, que sufrieron tres lesiones de larga duración y el infarto de su entrenador, Manolo Díaz, del que afortunadamente se recuperó bien. En una competición tremendamente igualada, una gran recta final permitió al equipo ovetense, con una gran cantera que tiene su reflejo en el primer equipo, lograr su segundo ascenso a la élite en los últimos años.