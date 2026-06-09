El Alimerka Ovedo Baloncesto, con la campaña de abonados lista y con la ilusión de superar los 3.500 socios
El club iniciará la venta de los nuevos abonos en los próximos días en pleno impulso por el momento deportivo y social
Pasada la bruma de emoción que ha invadido a plantilla y afición del Alimerka Oviedo Baloncesto durante estos últimos días con la disputa de la Final a 4 por el ascenso a la ACB en La Coruña, donde el equipo asturiano cayó por 71-79 en su semifinal ante Movistar Estudiantes, al club le toca tomarse un respiro corto y empezar a planificar la siguiente temporada, tanto en lo deportivo como en lo social.
El OCB prepara su campaña de abonados tras una temporada histórica
En este último aspecto, el OCB se ha puesto a trabajar para sacar esta misma semana la campaña de abonados de la próxima temporada. Y es que el momento ideal de lanzarla parece ahora, aprovechando el tirón del equipo tras acabar una temporada espectacular. En el último partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB hubo en el Palacio de los Deportes casi 5.500 espectadores. El mayor aforo registrado en toda la temporada y en los 22 años de historia del club. Se volvió a hacer historia en la Final a 4 de La Coruña. Más de mil aficionados del OCB se congregaron en La Coruña, el mayor desplazamiento de seguidores del OCB de siempre, acompañados por otros alrededor de 700 que vieron el encuentro desde una pantalla gigante en el polideportivo de Pumarín.
El éxito de la campaña de abonados de la temporada que acaba de concluir, que fue la del traslado de Pumarín al Palacio de los Deportes, con 3.500 socios, fue todo un espaldarazo para el proyecto, una prueba de que el equipo estaba acompañado por una masa social. Ese éxito se trasladó después al Palacio, donde se promedió una asistencia de 4.500 espectadores por partido.
El rendimiento que ofreció después el equipo sobre la cancha puso la guinda a este buen año. El equipo compitió desde la pretemporada hasta la última jornada, acabando sexto de Primera FEB tras la liga regular, superando en el play-off de cuartos de final al Inveready Gipuzkoa con un espectacular 0-3 y culminando con la semifinal por el ascenso.
La continuidad de la plantilla, el gran reto deportivo
Otro de los trabajos en los que tendrá que poner todo su esfuerzo el club a partir de ahora es en tratar de dar continuidad a parte de este equipo tras una temporada tan brillante. A su llegada a Oviedo, firmaron por dos temporadas y por lo tanto siguen teniendo contrato en vigor Daniil Shelist, Pablo Longarela y Fede Copes. Además, durante la campaña, se anunció que se le hacía un contrato profesional por tres temporadas al canterano Jorge Arias, que ha tenido un papel importante en el equipo de Javi Rodríguez, siendo uno más de la rotación en muchos partidos. Un rendimiento que le ha llevado a ser convocado por la selección española sub-20 en su preparación para el Europeo que tendrá lugar este verano en Liubliana (Eslovenia).
El resto de la plantilla ha tenido un nivel muy alto y sube su cotización, aunque el director deportivo del club, Íñigo de la Villa, tratará de dar continuidad a un plantel que ha clasificado por primera vez en su historia al OCB para la Final a 4 por el ascenso a la ACB. Las mejores perspectivas económicas que tiene el club gracias precisamente al aumento de abonados y a su llegada al Palacio le darán un poco más de margen de maniobra.
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