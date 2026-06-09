El Alimerka Oviedo Baloncesto pide más apoyo institucional para hacer un proyecto ambicioso en Primera FEB: "Es menos del 20% de nuestro presupuesto"

El Alimerka Oviedo Baloncesto juntó en la Cámara de Comercio de Oviedo a su presidente, Fernando Villabella; su director deportivo, Íñigo de la Villa; y su entrenador, Javi Rodríguez, para analizar la temporada que acabó el sábado con la derrota en la semifinal por el ascenso ante Movistar Estudiantes. Un día para la historia del club, por lo que se alcanzó en lo deportivo y por lo que supuso en lo social, con mil personas apoyando al equipo en las gradas del Coliseum de La Coruña.

Un día histórico para el club

Pero pasado ese emotivo momento, toca comenzar a mirar hacia adelante y en ese sentido Fernando Villabellapidió un mayor reconocimiento y apoyo económico de las instituciones, especialmente del Principado: "Tenemos un presupuesto que acabaremos con una liquidación de todo el club —con el equipo grande, con los niños, con las niñas y con el resto de actividades— que rondará probablemente el 1.700.000 euros y echando cuentas de cuánto supone la aportación pública, no llega al 20%. Peleamos en inferioridad de condiciones con sitios donde hay diputaciones o comunidades autónomas que tienen un respaldo mucho mayor. No nos podemos quejar del Ayuntamiento de Oviedo, todo lo contrario: nos da 175.000 euros y nos da un Palacio de los Deportes que es la envidia de toda la liga".

La petición de Villabella al Principado

Pero a partir de ahí necesitan algo más: "Nunca hemos tenido otro objetivo que ser el equipo de baloncesto de Asturias, afortunada o desgraciadamente soy de Oviedo y desde aquí es desde donde nos gustaría construir y necesitamos el reconocimiento a la temporada deportiva, a la implantación del club dentro de Asturias y, con humildad y modestia, pero con rigor, alzar la voz de que estamos en el camino de hacer cosas mayores, pero necesitamos apoyo".

Un ejemplo de la competencia que tienen en esta Liga es el Gran Canaria, recién descendido a la ACB: "Por ahí hay proyectos que hablan de barbaridades, a Gran Canaria el Cabildo Canario les va a dar cerca de cuatro kilos, ni se nos ocurre pensar eso, pero que todo el mundo sepa que nosotros competimos con esa gente; si compitiéramos en una liga absolutamente privada, no tendría nada que decir, pero competimos en un entorno donde las aportaciones públicas son muy importantes". La cifra que reciben del Principado, aseguró Villabella, está en torno a 57.000 euros. El presidente del club, en definitiva, pide un mejor trato: "Nos estamos haciendo mayores y queremos el trato dentro del conjunto de Asturias, política, social y económicamente, que se da a las personas mayores".

El reto de mantener la plantilla

A continuación, Íñigo de la Villa, director deportivo del club, analizó las opciones que tienen de dar continuidad a una plantilla que ha logrado colocarse en la Final a 4 a pesar de estar muy por debajo en presupuesto a los mejores equipos de la competición: "Hay una parte muy importante, que es la conversación individual con todos y cada uno de los jugadores, y en eso estamos, a partir de ahí veremos en qué escenario nos encontramos. ¿Queremos ser continuistas con el equipo? Sí. ¿Va a ser sencillo ser continuistas? Seguramente podamos contar con gente que hemos tenido este año y seguramente nos gustaría contar con gente que no vamos a poder tener".

De la Villa avisa de la competencia económica

De la Villa advirtió de que el crecimiento del club aún no les permite cambiar el escenario en el que se venían moviendo: "Este club sigue obligado a hacer ciertas cosas de manera distinta, mirar donde otros no miran o buscar jugadores que entendemos que pueden tener un impacto grande en la competición". En cuanto a las ofertas que puedan tener jugadores del equipo, reconoció que existen y han existido: "Hay jugadores que han tenido ofertas durante el año y jugadores que han tenido opciones de irse a Turquía, incluso de jugar en ACB y han terminado el año con nosotros por el nivel de compromiso, por el nivel de trabajo y porque entendíamos que el proceso era estar aquí y ellos también lo han entendido así".

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

Un proyecto deportivo que necesita respaldo

A partir de ahí, De la Villa es claro: "¿Tienen ofertas los chicos? Sí. Al igual que las nuestras. Si es un tema económico, vamos a estar en inferioridad de condiciones con muchos otros equipos. Ahora, aquí hay un proyecto, y es en lo que nos tenemos que valer, además del ejemplo de esta misma temporada y del crecimiento exponencial de muchos de los jugadores". En eso, en la trascendencia del proyecto, sí que reconoce el director deportivo que han crecido, pero asegura que tiene que ir acompañado de un salto económico: "El proyecto tiene que ir acompasado de un apoyo económico, puedes ofrecer un proyecto y un crecimiento muy grande, pero si salarialmente estás en condiciones inferiores a otras ofertas, los jugadores también son profesionales de esto".

Javi Rodríguez pone el foco en la ilusión de Asturias

Por último, Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, se unió a la petición de apoyo al proyecto: "En esa ilusión que se tiene en Asturias por el baloncesto es donde hay que poner el foco. Una vez que hemos vivido esto, la gente tiene que ser consciente de lo que cuesta un equipo, de las dificultades que conlleva y de la dificultad que tiene jugar en Primera FEB en todos los sentidos. Por eso necesitamos el apoyo de todo el mundo: institucional, privado y, cómo no, de nuestros aficionados. No podemos estar más que orgullosos de nuestra afición, de nuestra gente, de la gente que nos sigue, de muchísima gente que ha estado pendiente de nosotros durante la temporada y de la gente que se ha ilusionado con este equipo y con este club".

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El homenaje de la afición en La Coruña

Un apoyo, el de la afición, que les hizo vivir momentos muy especiales en La Coruña: "Ese recibimiento, ese calor, ese aliento, incluso durante el partido, en los momentos críticos, cómo nos apoyaron, cómo nos ayudaron, cómo estuvieron ahí... Y el homenaje que nos hicieron al final del partido es indescriptible. Fueron no sé cuántos minutos reconociendo a la plantilla y al esfuerzo que hicimos, creo que no al éxito de llegar a la Final Four sino hacia cómo hemos llegado, lo más importante es el cómo y eso es lo que la gente de verdad ha valorado".