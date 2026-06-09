El Almagro, último obstáculo del Rodiles para saltar a la élite
El equipo maliayés iniciará la eliminatoria final el domingo en el polideportivo de Villaviciosa
Un solo escalón separa a El Gaitero Rodiles de la élite femenina del fútbol sala español. Para subirlo, ha de superar en una eliminatoria de ida y vuelta al Almagro de Ciudad Real, con el primer choque este domingo a las 11.30 horas en el polideportivo de Villaviciosa y la vuelta en la localidad castellano-manchega. Pletóricas de moral tras superar con holgura al Entrerríos Automatización de Zaragoza en el primer cruce (1-5 en la ciudad mañana y 6-2 en casa), el equipo asturiano afronta con ilusión la oportunidad. "A estas alturas nos da igual el rival, sabemos que tenemos que ser mejores que cualquiera", apunta Guillermo Arribas, entrenador del Rodiles, que ve al equipo "muy motivado". El primer objetivo, lograr un buen resultado en casa, para lo que cuentan con su afición: "Ya los tuvimos muy cerca el pasado fin de semana y se nota mucho". El Almagro eliminó en la primera ronda al Rubí tras vencer en pista catalana (1-2) y empatar (2-2) en casa.
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