El Caudal- Atlético Central el domingo a las 19:00 horas
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El Caudal Deportivo ya sabe cuándo se enfrentará al Club Atlético Central en la ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación. Los mierenses jugarán en tierras sevillanas el domingo 14 de junio a las 19:00 horas. La vuelta será la próxima semana, probablemente el sábado, en el Hermanos Antuña.
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