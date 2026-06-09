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El Caudal- Atlético Central el domingo a las 19:00 horas

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El Caudal Deportivo ya sabe cuándo se enfrentará al Club Atlético Central en la ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación. Los mierenses jugarán en tierras sevillanas el domingo 14 de junio a las 19:00 horas. La vuelta será la próxima semana, probablemente el sábado, en el Hermanos Antuña.

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