Dan Duscak, del Alimerka Oviedo Baloncesto, a punto de firmar por el Bilbao Basket de ACB
El base esloveno, de 23 años, da el salto después de tres temporada en el equipo asturiano, siendo clave en el gran año del equipo azul
Dan Duscak (Liubliana, Eslovenia, 2002) está a punto de firmar con el Surne Bilbao Basket, equipo de la Liga ACB, y poner fin así a una etapa de tres temporadas en el Alimerka Oviedo Baloncesto. El base esloveno, que llegó en 2023 procedente del filial del Gran Canaria, ha sido una pieza clave en la gran temporada que ha realizado el equipo asturiano en Primera FEB, alcanzando la Final a 4 por el ascenso. Un jugador que ha dejado una impronta importante entre los aficionados del equipo de Oviedo por su actitud y liderazgo.
Un base con carácter y liderazgo
Las principales virtudes de Duscak son su carácter, que contagia al resto de compañeros, su inteligencia sobre la cancha y su capacidad de esfuerzo, elevando el nivel defensivo del equipo, peleando por cada rebote y siendo capaz de poner el ritmo adecuado al juego. Después de tres años junto a Javi Rodríguez, entrenador que ha depositado en él una confianza absoluta, el esloveno da un paso más en su trayectoria incorporándose al equipo de Jaume Ponsarnau, que acaba de terminar la temporada al ser eliminado por el Valencia Basket en los play-off por el título de la ACB.
Duscak coincidirá en Bilbao con otro exjugador del Alimerka Oviedo Baloncesto, Harald Frey, que estuvo en el OCB entre 2020 y 2022, año en el que dejó al equipo antes de finalizar la temporada para incorporarse al BG 74 Göttingen de la Bundesliga alemana.
Una nueva salida hacia la ACB
La salida de Duscak, de confirmarse, deja al OCB sin un jugador importante en la cancha y sin uno de sus capitanes, un proceso al que está muy acostumbrado el club a lo largo de su historia, siendo muchos los que han salido de Oviedo con destino a la ACB fruto de su buen hacer y su crecimiento en el conjunto asturiano.
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