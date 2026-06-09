El deporte asturiano se vuelca con el Lobas Global Atac: "En los deportes minoritarios siempre vivimos al límite"

“Nos sentimos identificados porque en deportes minoritarios siempre vivimos al límite y es muy importante la colaboración particular. Muchas empresas deberían arrimar el hombro”. Olga López de Zubiría, presidenta del Club Rítmica La Corredoria, comparte el sentimiento de muchos clubes que observan con preocupación la delicada situación del Lobas Global Atac. El conjunto ovetense vive una situación límite y si no consigue 120.000 euros en las próximas horas se verá obligado a renunciar a la máxima categoría del balonmano español, privilegio que se había ganado por méritos propios. Por ello, todo el deporte asturiano se ha volcado con ellas. “Tienen que tener una actitud positiva”, pide Fernando Villabella, presidente del OCB

El club fue tajante hace unos días. “Necesitamos que el tejido asturiano dé un paso al frente para que el éxito logrado con tantísimo esfuerzo en la pista no se vaya al traste". Si cumplen con los plazos, este miércoles es el último día previsto para inscribirse a la Liga Guerreras Iberdrola. Pese a que hay hasta el día 15 de plazo, el club no puede apurar hasta el límite y necesita unos días de margen para, en caso de no reunir el montante económico necesario, inscribirse en su competición del pasado curso, la División de Honor Oro. Precisamente, el directivo del Oviedo Baloncesto ya vivió muchas situaciones similares en el pasado y sabe de lo que habla. “Desgraciadamente, en el deporte suceden muchas historias como esta que son más que frustrantes, pero la vida es así. Seguro que van a ser capaces de salir a competir con los recursos que tienen”, ansía Villabella.

El deporte asturiano, volcado

Todas las entidades de Oviedo y de otras partes de Asturias se han volcado con Las Lobas. “Somos plenamente conscientes de las dificultades que atraviesan muchas entidades deportivas para encontrar los recursos necesarios que les permitan consolidar sus proyectos. Ojalá podamos seguir viendo al Lobas representar a nuestra ciudad en la máxima categoría, porque se lo ha ganado con trabajo, esfuerzo y talento”, destaca Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, al igual que ‘Caco’ Fernández, su homónimo en el Confía Base Oviedo, que lamenta la situación. “Cada uno tiene que competir donde se lo ha ganado por méritos propios. Todo lo que no sea así es una pérdida importante para el deporte asturiano”.

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, también “empatiza absolutamente” con lo que sufre el Lobas. “Cuando vives un ascenso hay un gran cambio en el presupuesto y a los equipos modestos les cuesta asumirlo. Como presidenta del Oviedo Moderno lo he vivido” y reivindica que “hay que hacer un llamamiento a las empresas e instituciones públicas para que el equipo pueda permanecer y representar a Asturias por todo el mundo”. Sobre esto último hace una crítica Nicolás García, presidente del Bádminton Oviedo, que animará al club en todo lo que se pueda. “Va siendo hora de que los entes públicos y privados se den cuenta de todo lo que aporta el deporte a nuestra región. Tenemos que equipararnos al resto de Comunidades porque estamos a años luz. Las ayudas al resto son muchísimo mayores”, lamenta.

El difícil momento del conjunto azul también ha afectado al barrio. “Sería una pena que no puedan competir en Primera. Son un equipo femenino de gente que no es profesional y sus logros son los que precisamente habría que apoyar desde todos los ámbitos. Tienen menos medios y lo merecen incluso más que el resto”, expresa Jesús Alonso, presidente de la asociación de vecinos de La Florida, quien promete comentar la situación en la próxima junta para que el barrio también aporte su granito de arena.

Desde la Cámara de Comercio de Oviedo también tratan de echar una mano. “Estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, animar a las empresas asturianas a colaborar para que entre todos ayudemos a un equipo que ha logrado un mérito extraordinario”, dice Carlos Paniceres, quien recuerda que las aportaciones destinadas al deporte base y al deporte joven cuentan con incentivos fiscales. Precisamente el lunes se aprobaba una Ley de Mecenazgo que, según explica, refuerza las ventajas para quienes apuestan por apoyar a proyectos deportivos y sociales.

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Tampoco es ajena la política en este momento. Natalia Sánchez Santa Bárbara, concejala del PSOE de Oviedo, mostró su indignación ayer. “Si de verdad queremos apoyar al fútbol femenino, no las podemos dejar caer, y punto”, mientras que el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez criticó al Ayuntamiento, que “debería haberse puesto al frente desde el primer momento” para reunir a empresas, patrocinadores y agentes económicos alrededor del proyecto. Una situación límite que necesita una pronta resolución para que el Lobas compita en la élite del balonmano español.