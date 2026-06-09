Jairo Arias sigue creciendo en los banquillos: renueva en el Montañeros tras llevarlo a soñar con el ascenso
El avilesino ha renovado su contrato con el cuadro corués, donde ya ha conseguido un título
N. Menéndez
Jairo Arias sigue dando pasos en su prometedora carrera en los banquillos. El técnico avilesino, que la pasada campaña conquistó la Copa Coruña, cuya final se disputó en Riazor, acaba de renovar su contrato con el Atlético Montañeros tras una más que meritoria campaña. El asturiano consiguió llevar a un equipo recién ascendido a soñar con el ascenso a Segunda Federación, aunque un mal final de temporada acabó lastrando sus opciones. El conjunto coruñés ha redoblado su confianza en el técnico, que seguirá compitiendo en Tercera Federación.
Arias aterrizó en el Montañeros en 2016 de la mano de Luis Cosillas y Pablo Fernández, director general y director de cantera del Avilés. “Cuando decidieron dejar el club, decidieron comprar el Montañeros, y me llamaron a mí para llevar el fútbol base y la coordinación de cantera. Me conocían porque yo era el segundo de Josu Uribe. Poco a poco fui escalando hasta llegar al primer equipo”, explicó a este periódico el avilesino. Esta campaña ha sido la tercera liderando el banquillo coruñés, una etapa en la que siempre ha ido subiendo en la pirámide del fútbol gallego. En su primer curso terminó sexto, cuando el presupuesto hacía presagiar que el avilesino tendría que pelear con todos para salvar la categoría. El pasado año logró el ascenso a Tercera Federación y el citado título copero y, esta temporada, ha finalizado décimo, a cuatro puntos del play-off de ascenso.
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