Ricardo Bango tiene claro que en el Mundial de fútbol que está a punto de comenzar "España tiene opciones de sumar otra estrella a la camiseta"

Ricardo Bango (Gijón, 1968) vistió las camisetas del Oviedo y del Sporting. Pero también se calzó La Roja, algo para él "indescriptible". Lo hizo en varias ocasiones, pero recuerda con especial cariño un preparatorio para la Eurocopa de 1992 ante Francia, partido que el combinado español perdió por 1-2 con goles de Abelardo, para España, y Fernández y Papin, para los galos. A pocas horas del amistoso ante Perú, analiza cómo cree que llega el cuadro de Luis de la Fuente al Mundial.

¿Cómo fue su experiencia vistiendo La Roja?.

Impactante. Era muy joven y, a pesar de que ya había jugado con la selección absoluta, recuerdo perfectamente el preparatorio para la Eurocopa de 1992 ante Francia. Era un partido vital para nosotros y, además, con grandes nombres en el cuadro galo. Estuvimos unas semanas concentrados en Sevilla y jugamos en el Benito Villamarín. Fue una semana muy intensa, muy gratificante. Estaba muy contento y también con esa responsabilidad que te da ponerte esa camiseta.

¿Por qué decidieron no seguir convocándole?

No estoy seguro, pero dese cuenta de que fue el cambio de Vicente Miera a Clemente como seleccionador. Y Clemente hizo su equipo. No me llevó ni a mí, ni a Míchel, ni a mucha gente. Hubo un cambio muy grande. Puede ser lógico, no lo estoy criticando. La selección que él formó tomó otro rumbo.

¿Qué siente un futbolista cuando lo llama la selección?

Quizás sea una de las satisfacciones más grande que puedes tener. Es llegar a lo máximo a lo que aspira un jugador. La sensación de representar a tu país es lo máximo, al menos para mí.

¿Ha cambiado mucho el fútbol de selecciones?

Sí, yo creo que es un cierto reflejo, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Ha cambiado la manera de jugar, la personalidad... Pero sí es cierto que España ha conseguido imponer un estilo de juego basado en jugadores con control del juego y un nivel técnico muy grande con la pelota. De alguna manera, la mayoría de selecciones intentan copiar el modelo español. En muchos casos lo han conseguido.

¿Cómo ve al combinado español de cara a este Mundial?

Bien, muy bien. Estamos pendientes de algunos nombres que han tenido algún tipo de molestia. Son jugadores diferenciales, que pueden marcar la diferencia, sobre todo en el aspecto ofensivo. Si llegan todos en condiciones, vamos a ser muy competitivos y un equipo muy peligroso. Somos un cuadro con un gran potencial.

Usted, como entrenador, ¿cómo vio la lista?

Analizando lo que ha pasado desde que cogió la selección, confío en Luis de la Fuente. Quizás había dudas inicialmente sobre la gente que escogía, pero nos dejó claro que sabe lo que hace, que confía y que sabe poner en práctica sus ideas para que el equipo funcione. Lo que ha hecho ahora ha sido lo mismo. Siempre hay cambios, modificaciones, intervenciones. Yo tengo confianza en él porque me ha demostrado que, aunque haya nombres que parezca que podrían no estar, son grandísimos jugadores. Siempre se les ha sacado mucho rendimiento. Y eso es porque, como fue futbolista, sabe qué decirles, cómo entrenarles y cómo prepararlos para competir. Realmente lo hemos hecho muy bien.

Dígame tres piezas fundamentales.

No sabría decírselo. Por ejemplo, Rodri, Nico y Lamine, pero piense que a veces pensamos en líneas. Si se da cuenta, ha habido varias modificaciones, pero el motor del equipo está basado en varios jugadores perfectamente identificados, como los de la Real Sociedad que están ahora en el Arsenal (Zubimendi y Mikel Merino). Pedri es fundamental, y Rodri también si está bien. Luego, los dos carriles son súper rápidos, desequilibrantes y tienen mucho gol jugando muy pegados a la banda. En defensa hemos cambiado varios jugadores y el rendimiento ha sido bastante bueno. Quizás destaquen menos en cuanto a nombres que el centro del campo y los delanteros, pero hemos tenido un buen equilibrio. No obstante, sabemos que España depende de tener o intentar tener el control del juego. Tenemos jugadores geniales para dar el último pase, para mantener la pelota, para jugar con los tiempos del partido.

Hay un debate que incendia bares: ¿Unai Simón, Raya o Joan García?.

No sé lo que va a hacer el míster, a quién va a poner. En cualquier caso, él conoce la capacidad de lo que pueden dar y lo que aportan. Creo que tenemos buenos porteros. Es verdad que al chico del Barcelona (Joan García), lo conocía poco y me ha sorprendido que, de manera muy rápida, es muy estable, hace buenas paradas. Me parece que ha mostrado un nivel sensacional. Pero insisto, confío en el criterio del míster porque nos ha demostrado que va a acertar.

¿Y cómo ve al resto de selecciones? ¿Ve alguna muy potente?

Yo creo que la selección que más potencial tiene es Francia. Tiene jugadores que, aparte de tener un físico impresionante en prácticamente todas las líneas, son fuertes, rápidos, potentes, y luego son buenos técnicamente. Tienen jugadores arriba con un talento enorme y muy goleadores. Lo que sí es cierto es que Francia intenta tener un poder de juego que, bajo mi punto de vista, podría penalizarle.

¿Cree que España tiene posibilidades de sumar otra estrella a la camiseta?

Sí, por supuesto. Claro que sí.

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