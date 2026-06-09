Salomé Llorián, del Oviedo Kayak, oro cadete en la Copa de España

Gran éxito del La Ribera Oviedo Kayak en la Copa de España cadete de sprint olímpico de piragüismo celebrada en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra). Una de sus jóvenes promesas, Salomé Llorián, logró el oro de la prueba de las más pequeñas de la categoría cadete. Fue el único primer puesto lograda por la representación asturiana.