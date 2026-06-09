El trofeo de base Rufino Ballesteros de hockey sobre patines promete nivel y buen ambiente

La élite de la base del hockey sobre patines tiene una cita este fin de semana en Gijón, que acoge el XXVII Trofeo Rufino Ballesteros del Telecable en la pista de La Algodonera y el pabellón de Mata Jove. Las instalaciones de La Calzada acogerán cuatro decenas de partidos entre equipos de prácticamente todas las comunidades autónomas de la mitad norte peninsular, además de equipos de Portugal, que dan el toque internacional.

El Trofeo Rufino Ballesteros reúne a la base del hockey en Gijón

Como "una cita imprescindible" presentó ayer la competición Jorge Pañeda, concejal de Deportes, en el Ayuntamiento de Gijón. El político recalcó el significado especial de que muchos de los partidos se disputen en la pista de La Algodonera, que en breve será rebautizada como pista Rufino Ballesteros, "una persona fundamental para entender la historia deportiva de nuestro barrio de La Calzada, pocos nombres de instalaciones tienen detrás una historia capaz de inspirar a generaciones".

El trofeo, como subrayó Xuan Ramón Naves, miembro de la junta directiva del Telecable, significa "el broche final a una temporada cargada de esfuerzo y de trabajo desde todos los estamentos del club". Tras recordar también la figura de Rufino Ballesteros y sus iniciativas deportivo culturales de La Calzada, Naves invitó a jugadores y a familiares a disfrutar de la competición y del buen ambiente que se respira.

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Una competición con ocho equipos masculinos y ocho femeninos

"Para nosotros es un momento importante, el torneo se ha convertido en algo icónico en el hockey nacional y a los niños y las niñas les gusta mucho", apuntó Daniel Hoyos, del Telecable. El torneo, con ocho equipos masculinos y ocho femeninos, se puede seguir en la web: https://tournifyapp.com/live/torneogijon2026.