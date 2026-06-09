El vicepresidente del Alimerka valora lo que acaba de vivir el equipo de baloncesto asturiano: Gracias, afición; gracias, Oviedo

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

Dice el dicho popular que es de bien nacidos ser agradecidos. La junta directiva del Oviedo Club Baloncesto y todo su staff cuya representación me abrogo quieren, desde esta tribuna, dar las gracias a todos los aficionados del OCB que nos han acompañado, animado y aplaudido durante esta temporada tan especial. Los éxitos deportivos siempre están acompañados de un respaldo y de una afición, en este caso extraordinaria.

El agradecimiento del OCB a su afición

Siempre he mantenido que lo mejor que se podía hacer en Oviedo un sábado por la tarde era ir al polideportivo de Pumarín a ver jugar al OCB; con los amigos , en pareja, con la familia... El ambiente ha sido siempre fenomenal y muy saludable, el espectáculo inigualable. El equipo, ganara o perdiera, nunca ha defraudado, siempre ha dado el ciento por cierto de sus posibilidades, su entrega ha sido siempre encomiable. Ahora, en el Palacio no solo continúo con esa percepción, sino que se ha quedado pequeña. Hoy pienso que lo mejor que se puede hacer en ASTURIAS un sábado por la tarde en familia, con la pareja, con los amigos, es ir al Palacio de los Deportes de Oviedo a ver jugar al OCB y disfrutar y sentir la pasión del baloncesto de élite.

Esta temporada ha sido inigualable (aunque no inmejorable, pues desde hoy se trabaja para que la temporada próxima podamos lograr el ansiado ascenso a ACB) , con un colofón agridulce pero muy intenso y bonito. Nunca olvidaré la llegada del equipo a la instalación del pabellón de A Coruña , con cientos de aficionados del OCB jaleando a los jugadores y al equipo técnico. Nunca podremos borrar de la retina el magnífico espectáculo de señorío, deportividad y pasión que se vivió con más de mil almas desplazada a A Coruña aplaudiendo y alentando al equipo a pesar de la derrota. Como dice nuestro "speaker": "No solo os esperamos, sino que os necesitamos".

Gracias a todos por vuestro apoyo y por formar parte de la familia OCB.

El Palacio y el ascenso a ACB como horizonte

No nos podemos olvidar de los patrocinadores, grandes y pequeños, que contribuyen con su esfuerzo económico a lograr objetivos que hace unos pocos años eran inimaginables. Nuestro agradecimiento y gratitud

El Palacio de los Deportes de Oviedo ha supuesto un antes y un después, el OCB continúa con el espíritu de Pumarín, pero aumentado y corregido . Podemos decir que en Oviedo tenemos la instalación soñada por cualquier equipo similar el nuestro. Sin duda , l apoyo municipal está siendo una de las columnas de esta senda de éxito.

Para finalizar, quería –queremos– dar un fuerte aplauso al entrenador, a todo el equipo técnico y a todos los jugadores que nos han hecho vibrar con su entrega, pero no solo por eso, sino por su forma de entender el deporte , por su contagiosa pasión, por su cercanía con los aficionados y por haberse dejado todo en cada partido .

Desde hoy, la directiva, el cuerpo técnico y toda la familia OCB estamos trabajando para que la temporada que viene sea la del anhelado ascenso a ACB.