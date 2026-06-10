Alberto Entrerríos, estrella de la gala de fin de temporada del balonmano asturiano

Una de las grandes estrellas formadas en Asturias, Alberto Entrerríos, doble campeón mundial con la selección española y actual entrenador del Limoges francés, será la gran atracción de la gala de fin de temporada del balonmano asturiano, que tendrá lugar el 25 de junio en el Auditorio de Oviedo. El deportista gijonés será uno de los distinguidos en la fiesta promovida por la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto a los jugadores Javier Borragán y María González, los árbitros Jesús Álvarez y José Carlos Friera y el exdirigente Pepe Rionda, entre otros.

El acto distinguirá a dos jugadores que lucen en la máxima categoría, el ovetense Javier Borragán, pieza esencial en el EON Alicante, y la gijonesa María González, campeona de la Liga Guerreras Iberdrola con el Rocasa Gran Canaria. También será premiada Carmen García-Calvo, lateral del Lobas Oviedo, como mejor entrenadora de categorías de base. Dirige al cadete de la entidad ovetense, elegida mejor club de la temporada.

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La Federación impondrá su insignia de oro a Jesús Álvarez y José Carlos Friera, árbitros que pusieron fin a una brillante trayectoria. Pepe Rionda, alma mater del Base Oviedo y expresidente hasta hace unos meses, recibirá la insignia de oro y brillantes. Por último, a Alejandro González y Marisa Cuyás se les impondrá la insignia de plata por su entrega vital al balonmano.