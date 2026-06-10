Alberto Entrerríos, estrella de la gala de fin de temporada del balonmano asturiano
El acto, que cierra la campaña, tendrá lugar el próximo día 25 en el Auditorio de Oviedo
M. R.
Una de las grandes estrellas formadas en Asturias, Alberto Entrerríos, doble campeón mundial con la selección española y actual entrenador del Limoges francés, será la gran atracción de la gala de fin de temporada del balonmano asturiano, que tendrá lugar el 25 de junio en el Auditorio de Oviedo. El deportista gijonés será uno de los distinguidos en la fiesta promovida por la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto a los jugadores Javier Borragán y María González, los árbitros Jesús Álvarez y José Carlos Friera y el exdirigente Pepe Rionda, entre otros.
El acto distinguirá a dos jugadores que lucen en la máxima categoría, el ovetense Javier Borragán, pieza esencial en el EON Alicante, y la gijonesa María González, campeona de la Liga Guerreras Iberdrola con el Rocasa Gran Canaria. También será premiada Carmen García-Calvo, lateral del Lobas Oviedo, como mejor entrenadora de categorías de base. Dirige al cadete de la entidad ovetense, elegida mejor club de la temporada.
La Federación impondrá su insignia de oro a Jesús Álvarez y José Carlos Friera, árbitros que pusieron fin a una brillante trayectoria. Pepe Rionda, alma mater del Base Oviedo y expresidente hasta hace unos meses, recibirá la insignia de oro y brillantes. Por último, a Alejandro González y Marisa Cuyás se les impondrá la insignia de plata por su entrega vital al balonmano.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil