El CID Jovellanos, dispuesto a luchar por el ascenso en la nueva Superliga 2 masculina de voleibol

Los clubes asturianos punteros de voleibol se preparan para los nuevos escenarios que se les presentan a partir de la próxima temporada. El que va a experimentar más cambios es sin duda el CID Jovellanos, al que le pilla de lleno la reestructuración aprobada por la Federación Española para su categoría, la Superliga 2 masculina.

Con la idea de subir el nivel de los equipos participantes y acercarlo al de la élite, la asamblea del organismo federativo ha establecido un nuevo reparto de los tres grupos de Superliga 2, todos ellos formados por doce equipos. En el A tendrán cabida los cuatro mejores de cada uno de los tres grupos de la temporada pasada, cuando el reparto de la categoría se hacía íntegramente por criterio territorial. Los otros dos grupos de la campaña 26-27, el B y el C, sí se confeccionarán por proximidad y en ellos estará el CID Jovellanos, que terminó quinto de su grupo este último curso. La composición final de los grupos todavía no se conoce.

Para dar homogeneidad a la liga, desde todos los grupos se podrá subir a la Superliga masculina y descender a Primera Nacional. El campeón del grupo A ascenderá directamente a la máxima categoría, lo que supone una novedad. Segundo, tercer y cuarto clasificado entrarán en una liga para subir con el campeón de cada uno de los otros dos grupos. Los dos últimos de los grupos B y C descienden directamente. Las otras plazas de descenso saldrán de una liga entre los dos últimos del grupo A y los antepenúltimos de B y C.

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El presidente del CID Jovellanos, Manolo González, respira aliviado al no verse involucrado en el grupo A, pero aun así es crítico con el sistema por el incremento de costes: "Nuestro grupo es por criterio geográfico, pero antes se repartía España en tres y ahora en dos, así que los viajes van a salir más caros. Es un error porque el nivel ya estaba subiendo, si quieren subirlo más tendrían que reducir a dos grupos de forma paulatina". El conjunto gijonés está centrado en cerrar la plantilla, más larga que la pasada, para intentar luchar por el ascenso.