Todos los clubes asturianos de balonmano playa acudirán el torneo de El Sablón

La playa de El Sablón acogerá el sábado la undécima edición del torneo Villa de Llanes de balonmano playa. El concejo llanisco toma el relevo del arenal gijonés de San Lorenzo con una competición que programa un total de 34 partidos ininterrumpidamente desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, en dos pistas. El torneo, presentado ayer por la concejala de Deportes, Mónica Remis, y la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, y el miembro de la organización Nicolás Ramos, cuenta con representación de todos los clubes de Asturias por primera vez.