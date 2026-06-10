Los hermanos Álvarez Bada, los asturianos que juegan en México el Mundial con España: "Seguimos peleados por el Sporting y el Oviedo, pero esto sí lo celebramos juntos"

"Seguimos peleados por el Sporting y el Oviedo, pero esto sí lo celebramos juntos". David y Diego Álvarez Bada, asturianos (de segunda generación), ya viven el Mundial en México. Ambos siguieron el amistoso de España ante Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, último ensayo antes del debut mundialista del próximo lunes, y tienen previsto acompañar a la selección de Luis de la Fuente en todos sus partidos de la fase de grupos. Diego, el menor, de 42 años, lo hará con la camiseta del Sporting en la maleta. David, cuatro años mayor, con la del Oviedo siempre junto a la de La Roja. "Vemos a España fuerte. Si están con ganas y se entienden, puede optar a todo. No tienen miedo a los grandes", subrayan estos hijos de llaniscos emigrados a México y afincados en la capital del país.

"De las 45.000 personas que había en el estadio de Puebla, el 99% apoyaba a España", cuenta Diego Álvarez Bada tras vivir el partido ante Perú en la ciudad mexicana. La proximidad con Ciudad de México, de la que separan "unas dos horas de camino" en coche, animó a buena parte de la colonia española en la capital.

David, dueño de un taller mecánico en la Villa de Guadalupe, cuadró horarios para estar en Puebla y acompañará también a su hermano en el partido ante Uruguay, en Guadalajara. "Uno no siempre tiene un Mundial en casa. Tenemos que aprovechar. Más después de la temporada que nos ha dado el Oviedo. No me han gustado nada los fichajes de la pasada temporada, por eso pasó lo que pasó", comenta el mayor de los Álvarez Bada. Diego, tripulante de cabina de una aerolínea, ha cuadrado sus vacaciones para disfrutar al máximo de la cita mundialista. "Estaré mañana en el partido en Guadalajara entre Corea del Sur y Chequia de la jornada inaugural, y ya tengo entradas para los dos primeros partidos de España en Atlanta, además del que veré con mi hermano en Guadalajara", detalla sobre el intenso seguimiento al combinado español que hará esta familia.

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"En México la mayoría apoya a la selección mexicana. Cuando preguntas por España hay un poco dos caras: los afines y los antiespañol", confiesa Diego, quien, junto a David, tienen claro que su deseo es ver "campeona a España. Claro que puede hablarse de que es una de las favoritas". Mientras esperan el inicio del Mundial, ambos reconocen que siguen también muy de cerca la actualidad de Sporting y Oviedo. "Hablamos mucho de quién está fichando mejor ahorita y de los propietarios. Ya veremos qué pasa después", concluyen sobre el recuperado derbi en Segunda. n