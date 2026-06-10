Ivanchenko vuelve al ring para medirse al argentino Guido
"Me veo bien", dice el púgil gijonés, estrella de la velada programada el sábado en Mieres
M. R.
Tras casi cinco meses sin competir, Iván Fernández, "Ivanchenko", tiene hambre de pelea. La saciará el sábado en el combate fijado en Mieres contra el argentino Danilo Guido, en una velada programada en el pabellón Visiola Rollán y que comenzará a las seis de la tarde. Será una nueva pelea profesional en Asturias, del peso superligero, que será el plato principal de una jornada con siete combates amateurs de aperitivo.
Danilo Guido tiene cierta experiencia a sus espaldas, pero Ivanchenko se ve "bastante superior", aunque avisa de que "en un combate puede pasar de todo". Su idea es conseguir el pleno de victorias en lo que va de temporada, en la que ya ha conseguido tres triunfos en otras tantas peleas. La última, en el evento Hook celebrado en enero en Gijón, donde tuvo que sudar de lo lindo para derrotar a Sergio Cabezas, "The Predator", bien conocido por sus buenos resultados en el mundo del kickboxing. Finalmente, el gijonés ganó a los puntos.
Ivanchenko se ve bien de forma, ultimando su preparación en el gimnasio gijonés Tíbet. Tiene ganas de combate, pero cree que la cadencia de peleas que lleva es buena. "¡Lo ideal sería esta, pasar el veranito y luego hacer otra en otro evento Hook", explica el boxeador asturiano.
La cita del Visiola Rollán no será la única de esta semana en la región. El Palacio de los Deportes de Oviedo acoge el viernes una velada de las North Battle Series (MMA, artes marciales mixtas). Comenzará a las ocho de la tarde con la presencia de Borja García "El Águila", Mor Dieye, José dos Santos, Pablo Moura, Soufiana Chafik, Aziz Diaw, Ignacio Trapiella, Luis Rodríguez Martín y Naiara Cañete.
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