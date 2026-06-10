El Judo Avilés acaricia la salvación tras un fin de semana de dos victorias clave

El Judo Avilés ha dejado encarrilada su salvación en Liga Nacional tras un notable fin de semana. Era una jornada importante para el cuadro de la villa del Adelantado, para no llegar con problemas al desenlace de la temporada, y los avilesinos cumplieron con dos victorias en cuatro encuentros. Así, se sitúan octavos en la tabla con seis puntos y la permanencia queda casi cerrada. “Estamos contentos en líneas generales porque la presión ya no está de nuestro lado. Tenemos varios equipos por debajo que se la van a jugar”, apunta Ricardo García, entrenador.

La hoja de ruta marcada por el técnico avilesino en la previa se cumplió a pesar de tener una baja de última hora, la de Reinado Salazar en -90 kilos. El Judo Avilés comenzó la jornada ante la Asociación Judo Móstoles, a la que venció por 3-2 con victorias de Mateja Borojevic frente a un francés “duro, correoso, que no se resolvió hasta la técnica de oro por ippon con un buen trabajo sobre el borde del tatami”. Javi Corral se llevó el combate en el golden score “con una técnica de soto gaeshi que se lo lleva hacia arriba y marcamos de ippon”, y Saba Khavlishvili también hizo lo propio. En el caso de Saúl Fernández, hizo “un buen combate, pero cometió un error y nos desplazamos ante el rival propiciando una entrada de sode de rodillas que nos marca un waza ari difícil de remontar, aunque hay que decir que en toda la jornada estuvo impecable, con una actitud propia de un judoca del JCA”.

Dos victorias para acercar la permanencia

Posteriormente llegó el encuentro ante el Judo Club Kaizen, actual líder de Segunda División, donde, a pesar de un buen combate de Saúl Fernández, que cayó por un yuko al final contra un rival muy fuerte, y del triunfo de Saba Khavlishvili, Mateja Borojevic y Javi Corral “cedieron y no pudimos hacer mucho contra los madrileños”.

A continuación, turno para verse las caras con el Judo Club Doryoku, ante el que se ganó con victorias de Saba Khavlishvili, Javi Corral, Mateja Borojevic y Saúl Fernández, que “estuvo espléndido ante un rival nacional fuerte, medallista, y nos lo llevamos por yuko en una acción continuada. Punto muy clave para acabar llevándonos la victoria”.

Saba Khavlishvili y Saúl Fernández brillan en la jornada

Los avilesinos cerraron la jornada contra el Gimnasio Judo Club Torrellano, un equipo “bastante fuerte”, ante el que solo Saba Khavlishvili pudo obtener el punto de honor frente a los valencianos. En la última jornada, el conjunto de Ricardo García se verá las caras con Dojoquino, Villaviciosa, Suchil y Judo Club Getafe, actual colista. “El terreno está allanado y ganando un encuentro nos valdría”, explicó el entrenador. De hecho, para que se produjese un descenso, los avilesinos tendrían que perder todos los emparejamientos y el Getafe ganar sus tres enfrentamientos.

Carlos Fernández, director técnico del club, también se mostró “muy satisfecho porque está a nuestro alcance. Nos permite afrontar los 15 días antes de la última jornada con más tranquilidad. Están los deberes medio hechos, sin confianzas, pero sí con un paso enorme que hemos dado”. El avilesino reconoció que, “si bien no tenemos el número de componentes de casa que nos gustaría, hay que apostar por mantener la categoría para que los que son junior o cadete den el salto. Ya lo hacen con gente como Saúl Fernández, que tira la puerta abajo como pedimos muchas veces. Sus actuaciones han sido brillantes en las dos jornadas y ha ganado a gente que es medallista nacional absoluta”.

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En cuanto a los componentes del equipo, los fichajes han dado “un crecimiento de nivel tremendo. Hemos acertado, sobre todo, con Saba Khavlishvili, que lo tenemos entrenando con nosotros. Mateja Borojevic ha estado bastante bien y luego los de casa son fundamentales con la aportación de Saúl Fernández, Nel Suárez o Javi Corral”.