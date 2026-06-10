El Lobas, en conversaciones abiertas con varias empresas, sopesa prolongar un día más la decisión sobre su inscripción en la élite

El Lobas Global Atac podría ampliar el plazo que se había marcado para renunciar a su plaza en la Liga Guerreras Iberdrola, fijado para el día de hoy. El conjunto ovetense trabaja a contrarreloj y se encuentra en conversaciones abiertas con varias empresas asturianas en busca de apoyos económicos que le permitan reunir los 120.000 euros que aún necesita para confirmar su inscripción en la máxima categoría del balonmano femenino. Sin embargo, pese al compás de espera, desde el club trasladan cierto pesimismo y explican que es muy poco probable que se alcancen las cifras necesarias.

El plazo para inscribirse en todas las competiciones nacionales se cierra el lunes 15 de junio a las 23:59 horas, pero el club había fijado como fecha límite este miércoles. El motivo es que necesita cierto margen para poder tramitar su licencia en otra categoría. En caso de no conseguir el apoyo privado necesario, el Lobas renunciaría a la categoría.

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El club comunicaría su decisión a la Federación y solicitaría la inscripción en División de Honor Oro (la misma categoría que esta temporada) y, a partir de ahí, la Federación iniciaría el proceso para ocupar la plaza vacante, ofreciéndola a los equipos que terminaron justamente por detrás del Lobas.