El Marino renueva a uno de los puntales de su proyecto
El técnico Sergio Sánchez prolonga su vinculación con el equipo de Luanco tras lograr el objetivo de la permanencia en Segunda Federación la pasada temporada
El Marino de Luanco mantendrá al capitán de su barco para la próxima temporada. El conjunto gozoniego ha llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación de Sergio Sánchez, que afrontará su tercera temporada a los mandos del club, la segunda de forma consecutiva. En todas las anteriores, Sánchez consiguió el objetivo de la permanencia.
La pasada temporada, el Marino sufrió hasta el final pero logró mantenerse en Segunda Federación. Con Sergio Sánchez al frente, los de Miramar lograron 11 victorias, 12 empates y 11 derrotas a lo largo de la campaña regular. Además, se proclamaron campeones de la Copa Federación tras derrotar al Mosconia en la gran final. Ahora tratará de seguir con su buen hacer y mantener de nuevo al Marino en una categoría de máxima igualdad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros