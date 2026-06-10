Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El Marino renueva a uno de los puntales de su proyecto

El técnico Sergio Sánchez prolonga su vinculación con el equipo de Luanco tras lograr el objetivo de la permanencia en Segunda Federación la pasada temporada

Así fue la final de la fase asturiana de la Copa Federación: emoción desatada del Marino de Luanco

Así fue la final de la fase asturiana de la Copa Federación: emoción desatada del Marino de Luanco / Mario Canteli

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javi Viso

Javi Viso

El Marino de Luanco mantendrá al capitán de su barco para la próxima temporada. El conjunto gozoniego ha llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación de Sergio Sánchez, que afrontará su tercera temporada a los mandos del club, la segunda de forma consecutiva. En todas las anteriores, Sánchez consiguió el objetivo de la permanencia. 

La pasada temporada, el Marino sufrió hasta el final pero logró mantenerse en Segunda Federación. Con Sergio Sánchez al frente, los de Miramar lograron 11 victorias, 12 empates y 11 derrotas a lo largo de la campaña regular. Además, se proclamaron campeones de la Copa Federación tras derrotar al Mosconia en la gran final. Ahora tratará de seguir con su buen hacer y mantener de nuevo al Marino en una categoría de máxima igualdad. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil
  5. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  6. Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros

Obligan a una asturiana a pagar más de 25.000 euros por vender el piso heredado de su madre siete años después del fallecimiento de la progenitora

Obligan a una asturiana a pagar más de 25.000 euros por vender el piso heredado de su madre siete años después del fallecimiento de la progenitora

El Marino renueva a uno de los puntales de su proyecto

El Marino renueva a uno de los puntales de su proyecto

Morir de pena

Morir de pena

El efecto de la llegada de Air Europa en los precios del avión entre Asturias y Madrid: dos compañías asequibles y otra por las nubes

El efecto de la llegada de Air Europa en los precios del avión entre Asturias y Madrid: dos compañías asequibles y otra por las nubes

Día Internacional del Juego

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir la ensaladera más barata del mercado: disponible por menos de 4 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir la ensaladera más barata del mercado: disponible por menos de 4 euros

El Gobierno busca integrar a las comunidades autónomas en el billete único de transporte

El Gobierno busca integrar a las comunidades autónomas en el billete único de transporte

IE University, UAX y Pontificia Comillas lideran la lista de las universidades privadas más valoradas por las empresas de Forbes

IE University, UAX y Pontificia Comillas lideran la lista de las universidades privadas más valoradas por las empresas de Forbes
Tracking Pixel Contents