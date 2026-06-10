El Marino renueva a uno de los puntales de su proyecto

El Marino de Luanco mantendrá al capitán de su barco para la próxima temporada. El conjunto gozoniego ha llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación de Sergio Sánchez, que afrontará su tercera temporada a los mandos del club, la segunda de forma consecutiva. En todas las anteriores, Sánchez consiguió el objetivo de la permanencia.

La pasada temporada, el Marino sufrió hasta el final pero logró mantenerse en Segunda Federación. Con Sergio Sánchez al frente, los de Miramar lograron 11 victorias, 12 empates y 11 derrotas a lo largo de la campaña regular. Además, se proclamaron campeones de la Copa Federación tras derrotar al Mosconia en la gran final. Ahora tratará de seguir con su buen hacer y mantener de nuevo al Marino en una categoría de máxima igualdad.