Precios congelados, descuentos y promociones: el Alimerka Oviedo presenta su campaña para fidelizar a una creciente masa social

El Alimerka Oviedo Baloncesto está convencido de que está ante el momento definitivo para consolidar el tremendo avance social que experimentó la temporada pasada, la primera en el remozado Palacio de los Deportes. Los 3.500 abonados con que partió el curso anterior, las cerca de 4.500 personas que asistieron a cada encuentro en la instalación de Ventanielles y el desplazamiento de más de mil seguidores a La Coruña, que desbodaron pasión en la Final 4 de Primera FEB, han animado a la entidad que preside Fernando Vilalbella a lanzar ya la campaña de abonados para la próxima temporada. "Eres el alma del OCB" es el lema elegido para la campaña, presentada este miércoles al mediodía por el director general del club, Fernando García, que desgranó todos los detalles de "la campaña de abonados más importante de los 22 años de historia del club, aún más que la del año pasado". Teniendo en cuenta que la cifra de socios del año pasado, 3.500, se sustentaba en buena parte en la oferta de un 2x1 para los abonados que procedían de Pumarín, promoción que ya no existe este curso, el esfuerzo principal del club ha sido paliar esta situación. Para ello, ha establecido descuentos directos en el coste de los abonos tanto en la tribuna baja, que tendrá un precio final de 175 euros (descuento de 45 euros), como en la media, que costará al interesado 150 euros tras un descuento de 50. Por lo demás, los precios se mantienen a excepción de las zonas más baratas, los fondos y las tribunas altas, que sufren un ligero incremento.

Las promociones que sí se mantienen son las que tienen ver con las familias y la cantera. Todos los componentes de las categorías inferiores del club, de las escuelas deportivas y de los colegios convenidos (el próximo curso serán Teresianas y Ecole) tendrán abono gratuito con su licencia federativa, y todos sus familiares (padre, madre, abuelos y hermanos) tendrán un 50 por ciento de descuento sobre sus tarifas normales. Como el año pasado. En cuanto al abono familiar, si los dos adultos son socios el resto de carnés saldrán al 50 por ciento, en caso de niños de 12 años en adelante, y gratuito para los menores. Para beneficiarse de estas promociones la gestión de los abonos ha de ser presencial, ya que la plataforma on line no está preparada para ello. De igual forma se mantiene el anillo azul, con precios especiales para los abonados del Real Oviedo. "Hubo muy buena respuesta y esperamos incluso tener más altas, hay unos 150 sitios disponibles todavía en la tribuna alta oeste", apunta Fernando García.

Existen dos categorías de abonos especiales. Uno, que enlaza con el lema de la campaña, el "abono alma OCB", tendra un coste extra de 50 euros e incluye los partidos que se jueguen en el Palacio de la Copa España y de un posible play-off. El otro será el ya conocido "abono imprescindible", que por 80 euros más del precio establecido inicialmente abarca también la Copa España y los pla-offs y viene de regalo con una camiseta Adidas que replica el uniforma de juego del equipo en la temporada recién finalizada.

La campaña se inicia el lunes 15 de junio. Todos los asientos de los abonados se reservarán hasta el 3 de julio, y los días 6 y 7 de julio se utilizarán para el cambio de asientos. El club recomienda que las gestiones se hagan a través de la plataforma on line y trabaja para que a partir del primer partido de la próxima temporada estén disponibles barras dentro del Palacio para mejorar la experiencia de los espectadores.