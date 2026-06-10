El "Universidad de Oviedo-Isastur" gana la Travesía a Dos del Club de Regatas
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N. L.
Gijón
El "Universidad de Oviedo-Isastur" de Roberto Álvarez Bucetas fue el vencedor de la Travesía a Dos del Real Club Astur de Regatas, una competición ya imprescindible en el calendario regional. En una mar con exigentes condiciones de viento de nordeste, de entre 15 y 17 nudos, media docena de cruceros tomaron parte en la prueba, en la que la táctica tuvo que pasar a un segundo plano en beneficio del rendimiento puro. La segunda posición la ocupó el "Silfo" de José Ángel García y la tecera el "Gin&Tonic" de Luis Fernando Sanz.
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