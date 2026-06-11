Álvaro Fidalgo abre la fiesta en el Estadio Azteca: el asturiano apunta al once titular de México en el partido inaugural ante Sudáfrica

El Estadio Azteca ya no se llama Azteca porque el fútbol hace tiempo que desprecia su historia en favor de los ceros bancarios. Ahora se llama Estadio Banorte, nombre de uno de los bancos más importantes de México, pero como la FIFA no saca tajada de estos patrocinios exige nombres neutros y no comerciales para los estadios durante las competiciones que organiza. Así que durante estas semanas de Mundial se llamará Estadio Ciudad de México, al parecer para no seguir alimentando la costumbre popular de seguir llamando a las cosas por su nombre en lugar de como desean un puñado de ejecutivos reunidos en un lujoso despacho. En el Azteca se celebra hoy la ceremonia inaugural del Mundial, con el partido entre México y Sudáfrica (21.00 horas, La 1). En el once titular de México, un asturiano, Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo (Hevia, Siero, 1997), formando en la canteral del Oviedo y el Sporting antes de su salto al Real Madrid con 14 años, se nacionalizó mexicano aprovechando su etapa en las filas del Club América, donde militó durante cinco temporadas. Poder disputar el Mundial era uno de los objetivos que buscaba cuando solicitó la nacionalidad azteca, gestión completada hace apenas unos meses. Apodado "El Maguito", lideró al América en el tricampeonato conquistado entre 2023 y 2024, sumando después la Copa de Campeones. Ídolo de la afición, el pasado mes de enero regresó a España para sumarse al proyecto del Betis, mientras el "Vasco" Aguirre, seleccionador nacional mexicano, le seguía la pista. Cumplido el trámite de la nacionalidad mexicana, se sumó a los partidos de preparación previos a la cita mundialista. Se ganó un sitio en la lista definitiva y está en todas las quinielas para estrenarse esta tarde entre los once elegidos que defenderán la camiseta de México en el Azteca.

El Azteca, llamémoslo así a efectos de simplificación y de honor a un nostálgico pasado que ya no regresará, es mucho más que un gran estadio para el fútbol. Es la indiscutible e incomparable catedral de los Mundiales, escenario ya de 19 encuentros, más que ningún otro recinto en la historia, que serán 24 cuando esta cita termine, único recinto en acoger tres citas diferentes. En sus paredes, el recuerdo de dos finales, las protagonizadas por Pelé en 1970 y por Maradona en 1986, dos de las más icónicas de todos los tiempos, y el bautizado como Partido del Siglo, la emblemática semifinal de 1970 en la que Italia eliminó a Alemania Occidental (4-3) con una prórroga de cinco goles. Ni Maracaná es capaz de mirar a los ojos al legendario coloso mexicano.

El vigésimo duelo mundialista de la historia del estadio mexicano será la inauguración de esta edición, que enfrentará a México y a Sudáfrica este jueves (21.00 horas). Una concesión al país con más tradición futbolística, de largo, de los tres que organizan este Mundial, que matiza así el agravio de que solo 13 de los 108 partidos se disputen en su suelo, el último de ellos en octavos de final. En un evento a mayor gloria de la interesada alianza entre Donald Trump y Gianni Infantino, México goza de la oportunidad de mostrarse al mundo.

A partir de las 19.30 horas peninsulares españolas (11.30 horas en Ciudad de México), el césped del Azteca se transformará en un gran festival matutino de música y espectáculos. Como de costumbre, la FIFA guarda en secreto una buena parte importante de la escaleta, como hizo hace cuatro años cuando Morgan Freeman se prestó a blanquear el régimen de Catar a cambio de un generoso ingreso económico en su cuenta bancaria.

Actuaciones musicales

Se sabe que Alejandro Fernández, uno de los grandes referentes de la música mexicana en las últimas décadas e hijo del legendario Vicente Fernández, será el encargado de interpretar el himno nacional de su país, como enlace entre la ceremonia y el partido. Se estrenará además un nuevo protocolo de himnos, con los 26 jugadores de cada selección presentes alrededor del círculo central tras salir del vestuario a través de un arco, sustituyendo a la clásica fila de titulares de una y otra selección con los árbitros en el centro.

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Antes de todo eso, artistas internacionales y locales como Andrea Bocelli, EJAE, Belinda, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla participarán en una ceremonia que se anuncia como una de las citas que "reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo".