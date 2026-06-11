El capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto se queda en casa: Raúl Lobaco renueva con el equipo asturiano

El Alimerka Oviedo Baloncesto acaba de anunciar una de las renovaciones más esperadas por sus aficionados: el capitán, Raúl Lobaco, ha firmado por una temporada más con el OCB, siendo la cuarta consecutiva que juega en el equipo asturiano y la quinta a lo largo de toda su trayectoria. El zaragozano, de 25 años, ha sido uno de los pilares del equipo a lo largo de esta temporada, tanto por su elevado nivel defensivo como por el ofensivo, aportando una media de 12 puntos por partido.

A. Lorca

Raúl Lobaco seguirá liderando al OCB

Lobaco disputó su primera temporada en Oviedo en el curso 21-22, con Natxo Lezkano como entrenador del OCB. Era entonces un jugador muy joven que, tras formarse en la cantera del Zaragoza, había disputado dos temporadas en LEB Plata —ahora Segunda FEB— a gran nivel, la última de ellas en Ponferrada. Ese buen rendimiento llamó la atención de un OCB en el que, en su primera etapa, tuvo poco protagonismo dentro de un grupo de mucho nivel y que disputó los play-off por el ascenso a la ACB.

Una segunda etapa clave en Oviedo

El escolta regresó a LEB Plata, incorporándose a las filas del Basket Navarra, siendo uno de los mejores jugadores de la competición esa temporada. Oviedo volvió a apostar por él en la primera temporada de la segunda etapa de Javi Rodríguez en el banquillo azul, la 23-24, y en esta ocasión sí que se convirtió en una pieza importante. Un grupo al que llegaron también jugadores como Dan Duscak y Robert Cosialls, con los que ha completado este periodo de tres años clasificando al equipo para disputar la Final a 4 por el ascenso.

Uno de los mejores defensores de Primera FEB

Lobaco se destaca por ser uno de los mejores defensores de la Primera FEB, el jugador elegido para frenar al rival más peligroso del contrario, y a la vez un atacante cada vez más completo, con gran eficiencia en el lanzamiento de tres —esta temporada ha tenido un 38% con un volumen de lanzamiento muy alto— y que además va cada vez con más decisión y acierto al aro, aprovechando su gran potencia física.

Versatilidad y liderazgo para Javi Rodríguez

Un jugador que además aporta algo muy importante a Javi Rodríguez: versatilidad. Puede jugar de dos, de tres e incluso se le ha visto en algunos partidos ocupar posiciones interiores cuando el entrenador gallego así lo ha requerido. Lobaco da también al OCB una continuidad importante en cuanto a liderazgo del grupo, siendo el capitán del equipo, con más de 100 partidos vistiendo la camiseta azul del OCB, algo especialmente relevante después de la marcha de Dan Duscak al Bilbao Basket, de la ACB.

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Una gran noticia para un Alimerka Oviedo que inicia el lunes su campaña de abonados con el objetivo de al menos igualar los 3.500 socios que tuvo la pasada temporada, la primera que disputaron en el Palacio de los Deportes y en la que se registró un aforo medio superior a los 4.500 espectadores por encuentro.