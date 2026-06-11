El Challenge Comarcas Mineras de ciclismo se estrena con 16 equipos cadetes

El Club Ciclista Monte Llosorio organiza la Primera Challenge Comarcas Mineras para corredores cadetes, una prueba de tres etapas que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Mieres. Participan 16 equipos, dos de ellos portugueses, cuatro asturianos y el resto de diferentes provincias españolas.

La cita dará comienzo mañana con una cronoescalada de 3 kilómetros entre Valdecuna y Gallegos. Un día después los corredores se enfrentarán a una etapa en línea de 60 kilómetros con salida en Mieres y final en Nembra. El recorrido incluye varios pasos por Moreda y Cabañaquinta, para después afrontar un puerto de 3ª categoría justo antes de finalizar en la población de El Campu.

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La tercera etapa se disputará la mañana del domingo con salida y meta en Ribera de Arriba. Será la jornada definitiva y contará con un recorrido exigente en el que tendrán que ascender en dos ocasiones al Alto del Caleyu, de 2ª categoría y al Picu Llanza de 1ª, que sin lugar a dudas sentenciará la carrera.