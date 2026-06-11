El fútbol juvenil asturiano crece con cuatro ascensos a categorías nacionales
Real Avilés, Lealtad, Alcázar y Codema refuerzan la presencia regional en competiciones clave de formación.
El fútbol base asturiano cerró la temporada con importantes resultados para varias de sus canteras. El Real Avilés logró el ascenso a la División de Honor Juvenil, la máxima categoría nacional de la edad, mientras que el CD Lealtad, el Alcázar y el Codema dieron el salto a la Liga Nacional Juvenil.
El Real Avilés eleva la representación asturiana
El ascenso del conjunto avilesino permitirá que Asturias cuente la próxima campaña con cuatro representantes en División de Honor. El Real Avilés se unirá al Real Oviedo, al Real Sporting y al TSK Roces, que ya militaban en la categoría y lograron además una permanencia cómoda durante el curso recién finalizado.
La presencia de cuatro equipos asturianos en la élite juvenil refuerza el peso de la comunidad en España. La División de Honor es el principal escaparate del fútbol juvenil español y reúne a algunas de las mejores canteras del país, por lo que la incorporación del Avilés supone un paso adelante para el crecimiento de su estructura deportiva.
Tres nuevos equipos en Liga Nacional Juvenil
También habrá novedades en la Liga Nacional Juvenil, el segundo escalón del fútbol juvenil español. El CD Lealtad, el Alcázar y el Codema consiguieron el ascenso y formarán parte de una competición especialmente exigente.
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