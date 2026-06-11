Nada puede con Jimena Álvarez: la entreguina conquista la plata nacional tras dos lesiones graves

Con apenas 15 años, Jimena Álvarez ya ha vivido todas las caras del deporte. La entreguina, una de las mejores judocas de la región, se perdió dos campeonatos de España por importantes lesiones, pero siguió perseverando hasta poder subirse al podio en el Nacional de este año disputado en Mallorca, donde logró la plata en la categoría cadete (-40kg). Un logro que se suma a sus cuatro regionales conseguidos en alevín, dos en infantil y ahora, en cadete. "Estoy muy contenta. Llevo toda mi vida haciendo judo", confiesa.

Hace dos años, a las puertas del Nacional, se rompió el húmero proximal y no pudo acudir. Tampoco el pasado, en el que de nuevo estaba convocada, esta vez porque su clavícula dijo basta en un entrenamiento una semana antes de la cita. "Estaba muy disgustada porque no pude competir", reconoce la joven, quien nunca tuvo miedo a volver al tatami. "Al principio le tenía algo de respeto, pero después se me quitó rápido", prosigue.

Jimena Álvarez posa con varias medallas / Fernando Rodrí­guez

Lejos de amedrentarse, Álvarez salió más fuerte de su lesión, incluso consiguiendo grandes éxitos en otras modalidades. Por primera vez probó el sambo, una disciplina de combate similar al judo. "Es una modalidad de lucha más de suelo, judo es más de pie y técnico", explica. Y los resultados fueron inmejorables. En su primera participación, Jimena Álvarez se consagró como Campeona de España en la categoría cadete (-41kg). "La verdad que fue bastante bien", añade. Sus buenos resultados la llevaron este fin de semana al Grand Prix de París, una competición internacional en la que se juntan deportistas de alto nivel en sambo, en la que tampoco se fue de vacío, logrando un oro y un bronce.

Sus inicios en este deporte se remontan a cuando tenía cinco años. Álvarez practicaba ballet y su familia quiso apuntarla a un deporte como el judo. "Es un arte marcial que enseña respeto, disciplina y paciencia, muy útil para lo que es la propia vida", destaca Susana Benito, su madre. A la joven le encantó y acabaría centrándose exclusivamente en este deporte. "Me gusta todo: el deporte en sí, los amigos y el ambiente, que es muy sano", mientras que la familia recalca que "estamos muy orgullosos de ella por todo lo que está consiguiendo".

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Cerca de cumplir los 16, la entreguina entrena semanalmente en el Club Sakura, una destacada escuela de artes marciales ubicada en Langreo. "Somos un equipo bastante bueno. Hay mucho nivel, grandes resultados, y te dan más caña a la hora de entrenar. Eso al final te ayuda", dice Jimena. Por delante le esperan numerosas competiciones, aunque su gran sueño es que la selección la convoque para alguna Copa de Europa y seguir disfrutando de su mayor pasión. "Me gustaría seguir en el judo hasta que no pueda continuar" , dice. Y mientras tanto, empieza ya a pensar en su futuro más allá del deporte. "Quiero estudiar medicina especializada en oncología u opositar para policía", concluye la entreguina.