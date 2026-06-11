El K-4 femenino de España logra el pase directo a la final del Europeo de sprint olímpico
La embarcación nacional brilló en Montemor-o-Velho y se posiciona como candidata a luchar por las medallas continentales
El Campeonato de Europa de sprint olímpico arrancó este jueves en las aguas portuguesas de Montemor-o-Velho con una excelente noticia para el equipo español. El K-4 femenino, integrado por las asturianas Sara Ouzande Iturralde y Lucía Val Cerdeira, la onubense Daniela García Heredia y la alicantina Bárbara Pardo Mas, logró el pase directo a la final A tras finalizar en segunda posición de la tercera serie clasificatoria.
España se sitúa entre las favoritas
La embarcación española cruzó la meta con un tiempo de 1:29.860, a tan solo 445 milésimas del barco francés, vencedor de la manga con un registro de 1:29.415. España superó además a una de las grandes potencias continentales, Alemania, que terminó tercera con 1:30.475. El cuarteto nacional se presenta así como una de las candidatas a pelear por las medallas en la final.
Por su parte, el K-4 masculino, formado por el madrileño Adrián del Río, los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, y el balear Marcus Cooper, fue segundo en su serie con un tiempo de 1:18.076. La victoria correspondió a Polonia, que se impuso por apenas 25 milésimas (1:18.051) y consiguió el único billete directo para la final A de los 500 metros.
El K-4 masculino se jugará el pase en semifinales
La tripulación española deberá disputar ahora las semifinales, programadas para este viernes, donde buscará una de las tres plazas que otorgará cada manga para acceder a la gran final y mantenerse en la lucha por las medallas europeas.
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