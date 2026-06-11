El Lobas Global Ataca Oviedo Balonmano Femenina, a unas pocas horas de tomar una decisión definitiva sobre el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

El balonmano asturiano está pendiente de lo que pueda suceder hoy con el Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino. El ascenso del equipo carbayón a la Liga Guerreras Iberdrola pende de un hilo y está a expensas de que hoy el club pueda cerrar algún patrocinio privado que les permita cubrir los 115.000 euros que les faltan para salir a competir en la máxima categoría femenina del balonmano español.

El Lobas busca a contrarreloj un patrocinio privado

Las últimas semanas han sido una auténtica locura para la entidad ovetense, que logró cerrar el apoyo institucional tanto del Principado como del Ayuntamiento de Oviedo, pero que no ha logrado que ninguna empresa les acompañe en su tercera aventura en la máxima categoría, plaza que se ganaron en la cancha y que ahora se tambalea por una cuestión económica. Paulina Guerrero, presidenta del club, ha liderado las conversaciones para tratar de desatascar la situación, conversaciones que continúan en estos momentos pero que al menos hasta última hora del día de ayer estaban lejos de fructificar.

"Después de reunirnos y valorarlo en la junta, hemos decidido alargar un poco el plazo para ver si conseguimos algún apoyo y apurar los últimos momentos. Queremos ver si nos podemos acercar a la cifra que necesitamos para poder inscribirnos en la competición. Somos conscientes de que es una cantidad importante y que el límite del tiempo nos está alcanzando. Lo vemos muy poco probable, pero vamos a intentar ganar unas horas", decía ayer la presidenta de la entidad para alargar un día más el plazo.

El plazo límite para inscribirse

Que se alargara el plazo no significa que el club tuviera demasiadas esperanzas en que la situación fuera a cambiar. El plazo para inscribirse en todas las competiciones nacionales se cierra el lunes 15 de junio a las 23:59 horas, pero el club había fijado como fecha límite este miércoles. El motivo es que necesita cierto margen para poder tramitar su licencia en otra categoría y que el sábado y domingo no son días hábiles. En caso de no conseguir el apoyo privado necesario, el Lobas renunciaría a la categoría y quedaría en manos del máximo organismo nacional.

La posible renuncia a la Liga Guerreras Iberdrola

El club comunicaría su decisión a la Federación Española de Balonmano y solicitaría la inscripción en División de Honor Oro —la misma categoría en la que compitieron la pasada temporada—. A diferencia de otros deportes como el fútbol, en el balonmano no está permitido comprar plazas. Por ello, la Federación iniciaría el proceso para ocupar la plaza vacante, ofreciéndola a los equipos que terminaron justamente por detrás del Lobas. En ese sentido, la plaza le correspondería al Balonmano Bolaños, tercero, y si tampoco la quisiese, al Córdoba, cuarto. Así sucesivamente hasta que alguno de los equipos acepte la plaza en la élite.

Uno de los peores escenarios posibles sería que ningún equipo de la categoría quisiera la plaza. En ese caso, el Lobas podría descender una categoría más, aunque desde el club confían en que alguno esté interesado en ocupar la plaza.

Un ascenso ganado en la pista

Desde el primer momento en el que se confirmó el ascenso, el club se puso manos a la obra para encontrar recursos que doblasen su presupuesto y así poder hacer frente a las exigencias de la élite. En su modelo tenían claro que iban a abrochar los cinturones y apostar por la cantera. "Aunque estemos en Primera, este es un club de barrio, siempre ha sido modesto, y nació con el propósito de crear un espacio para que las niñas hicieran balonmano y llegaran al primer equipo", admitía Guerrero por aquel entonces.

De aquel bonito ascenso, confirmado el pasado 16 de mayo tras ganar al Lleida por 31-17 en un Florida Arena a rebosar, ya queda poco. El Lobas había logrado un ascenso muy trabajado y muy sufrido, sobre todo por un cúmulo total de adversidades que comenzaron con el fallecimiento hace prácticamente un año del presidente Javier Elósegui. Meses después llegó el infarto sufrido por el entrenador Manolo Díaz, que tuvo que estar tres meses ausente, y varias lesiones de gravedad que afectaron a Begoña Otero, Paula Molano y Paloma Calvo, reduciendo los recursos de una plantilla que logró superar todos los contratiempos y hacerse más fuerte para ascender a la Liga Guerreras Iberdrola.

El apoyo de la Federación Asturiana de Balonmano

Por otra parte, la Federación Asturiana de Balonmano anunció hoy que va a resucitar a la selección asturiana para tratar de apoyar a las Lobas. Lo hará recuperando estas Navidades a la Selección Asturiana Absoluta femenina con el objetivo de echar una mano para que el equipo de Oviedo complete el presupuesto necesario para afrontar con garantías su regreso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del balonmano español.

Un partido benéfico para ayudar al club

La iniciativa, impulsada por la Federación que preside Juan Arribas, consistirá en la celebración de un encuentro benéfico entre el conjunto ovetense y una selección formada por las mejores jugadoras asturianas repartidas por la geografía nacional, por lo que tratará de buscar la convocatoria de María González, del Rocasa Gran Canaria; Isi Fernández Agustí, del Beti Onak y cantera del equipo de Oviedo; y Lucía Calleja, del Elche, además de otras jugadoras del Principado que militan actualmente en clubes de categoría nacional, especialmente del Balonmano Gijón, de la División de Honor Plata.

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La recaudación obtenida en el encuentro será destinada íntegramente al club ovetense. Las fechas que maneja la Federación coinciden con el parón de las competiciones nacionales provocado por la disputa del Campeonato de Europa femenino, que se celebrará entre el 3 y el 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y la República Checa. Todo apunta, por tanto, a que el choque tendrá lugar en plenas fiestas navideñas.