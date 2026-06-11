El Lobas Oviedo Balonmano Femenino encuentra un apoyo y está un poco más cerca de competir en la Liga Guerreras Iberdrola

El Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino está un poco más cerca de poder competir en la Liga Guerreras Iberdrola después de que la empresa asturiana Alimerka les haya anunciado que les brinda su apoyo. El club, a pesar de todo, aún no ha tomado la decisión de salir a competir puesto que este patrocinio "todavía no permite cubrir por completo las necesidades de financiación del proyecto", que estiman en 115.000 euros.

Alimerka da un paso adelante por el Lobas

A pesar de todo, el club reconoce que "la esperanza crece" después de que "Alimerka, una de las empresas con las que el club mantenía conversaciones en las últimas semanas, ha dado un importante paso adelante al comprometerse con un patrocinio de gran relevancia". Por eso, aseguran que "la ampliación del plazo que se marcó el club antes de tomar la difícil decisión de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola ha dado sus frutos".

El club aún necesita más financiación

El Lobas añade que "el apoyo de Alimerka supone un impulso decisivo para seguir luchando por competir la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, aunque todavía no permite cubrir por completo las necesidades de financiación del proyecto. El tiempo, sin embargo, apremia. La decisión definitiva sobre una posible renuncia al ascenso deberá tomarse en cuestión de horas. Por ello, el club continúa haciendo un llamamiento a las empresas asturianas para que se sumen al proyecto de Las Lobas y vinculen su marca a un equipo que aspira a seguir haciendo historia para el deporte asturiano".

El apoyo de la Federación Asturiana de Balonmano

Por otra parte, la Federación Asturiana de Balonmano anunció hoy que va a resucitar a la selección asturiana para tratar de apoyar a las Lobas. Lo hará recuperando estas Navidades a la Selección Asturiana Absoluta femenina con el objetivo de echar una mano para que el equipo de Oviedo complete el presupuesto necesario para afrontar con garantías su regreso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del balonmano español.

Un partido benéfico para ayudar al club

La iniciativa, impulsada por la Federación que preside Juan Arribas, consistirá en la celebración de un encuentro benéfico entre el conjunto ovetense y una selección formada por las mejores jugadoras asturianas repartidas por la geografía nacional, por lo que tratará de buscar la convocatoria de María González, del Rocasa Gran Canaria; Isi Fernández Agustí, del Beti Onak y cantera del equipo de Oviedo; y Lucía Calleja, del Elche, además de otras jugadoras del Principado que militan actualmente en clubes de categoría nacional, especialmente del Balonmano Gijón, de la División de Honor Plata.

Noticias relacionadas

La recaudación obtenida en el encuentro será destinada íntegramamente al club ovetense. Las fechas que maneja la Federación coinciden con el parón de las competiciones nacionales provocado por la disputa del Campeonato de Europa femenino, que se celebrará entre el 3 y el 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y la República Checa. Todo apunta, por tanto, a que el choque tendrá lugar en plenas fiestas navideñas.