El Oviedo T. M. inaugura un local propio en Colloto para entrenar y jugar

Los jugadores del Oviedo Tenis de Mesa ya disponen de un nuevo local a su disposición las 24 horas para entrenar o jugar. Se trata de un local cercano a los cien metros cuadrados situado en Colloto que los usuarios pueden utilizar pagando una cuota de 30 euros al mes. El sábado, desde las 12 del mediodía, está programada la inauguración oficial, en la que se han previsto varios actos: recepción de autoridades, discurso del presidente del club, una muestra de las instalaciones, partidos de exhibición y un vino español. El local cuenta con diez mesas para la práctica del tenis de mesa, baños, ducha, almacén y otra sala de usos polivalentes. El Oviedo T. M. piensa en incorporar mejoras en un futuro, entre las que sería un sueño la colocación de un suelo técnico.