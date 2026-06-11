Sara Ouzande, Lucía Val y Bertín Llera, en el Europeo de piragüismo

Tres palistas asturianos forman parte de la selección española que desde hoy compite en el Campeonato de Europa de sprint olímpico, en aguas portuguesas de Montemor O Velho. Se trata de Alberto Llera (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta) y Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro).

El kayakista riosellano Bertín Llera competirá en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros; en tanto la gijonesa Sara Ouzande paleará el K-1 y sobre 200 metros y también será la "marca" del K-4, en la distancia de 500 metros, en compañía de la coañesa Lucía Val, la alicantina Bárbara Pardo (Peña Piragüista Antella) y la onubense Daniela García (Club Piragüismo Tartessos de Huelva).

Un total de seis medallas consiguió el equipo nacional español de sprint olímpico en la II Copa del Mundo, disputada en aguas alemanas de Brandemburgo (14 al 17 de mayo). A saber, la presea de plata del K-4 femenino (Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo); el oro en C-2 500 de Grijalba y Sieiro; y el bronce en esta misma modalidad de Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska; la plata de Pablo Graña en C-1 200; el épico subcampeonato del C-4 500; y la plata en el C-1 5.000 metros de Duro.

El primero en entrar en acción en competición en este Europeo de sprint olímpico será Pablo Crespo en la serie 1 del C-1 1.000 metros a las 9 de la mañana. A las 10:29 horas será el momento de Sara Ouzande en la serie del K-1 200, saldrá desde la calle 3, en una serie en la que las tres primeras en meta tendrán billete directo a la final.

A las 12 en punto será el turno del K-4 femenino (Ouzande, Val, García y Pardo), que logrará entrar directamente en la final si queda entre los tres primeros.

Los últimos españoles en salir al agua mañana serán los palistas de las pruebas de 5.000 metros. Ana Cantero será la primera en el C-1 5.000 a las 14:37 horas. Después será el momento de Jaime Duro a las 15:10 horas y para el final las dos regatas de K-1, Estefanía Fernández a las 15:50 horas y Alberto Llera a las 16:25.

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Pero este campeonato de Europa es también el europeo de Paracanoe, una cita a la que España acude con un total de 13 deportistas que competirán en quince pruebas en los mismos días que el sprint.