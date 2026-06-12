Los deportistas asturianos suman tres medallas en el Mundial Universitario
El kárate asturiano brilló en el Campeonato del Mundo Universitario disputado en Brasilia, donde Borja Gutiérrez Marqués, de la Escuela de Kárate Lino, se proclamó campeón del mundo en la modalidad de kumite por equipos junto al combinado nacional universitario.
El deportista de Grado, perteneciente a la Federación Asturiana de Kárate y Deportes Adaptados, firmó una participación impecable y contribuyó al oro del equipo español en una competición de máximo nivel internacional, en la que se dieron cita algunos de los mejores del mundo de su generación. Además, la delegación asturiana sumó otras dos medallas gracias a las ovetenses Eva Otero e Irene Fernández, ambas del Club Arenas. Las dos formaron parte del equipo femenino de kumite que consiguió la plata en ese mismo campeonato, disputado en Brasilia. Un resultado sobresaliente para los representantes del kárate asturiano, que regresan de Brasil con un oro y dos platas y confirman el gran momento que vive este deporte en la región, corroborado con este gran éxito en el ámbito universitario internacional y compitiendo al más alto nivel.
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