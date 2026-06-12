El Lobas Oviedo Balonmano Femenino saldrá a competir en la Liga Guerreras Iberdrola tras una agónica pelea por completar el presupuesto
Los apoyos de varias empreas cuando se agotaba el plazo permiten al club hacer realidad el ascenso que lograron en la pista
El Lobas Oviedo Global Atac Balonmano Femenino jugará la próxima temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español, después de que esta misma mañana se lograran los 60.000 euros que les faltaban para completar el presupuesto mínimo de 500.000 euros que habían establecido desde el club para poder salir a competir con ciertas garantías.
El Lobas Oviedo confirma su presencia en la élite
El camino ha sido largo y ha concluido con la mediación del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que explicó en una rueda de prensa que fue él mismo el que descolgó el teléfono para hablar con varias empresas y que pusieran el dinero que faltaba para que Asturias tenga la próxima temporada un equipo en la máxima categoría. Entre ellas quiso destacar el apoyo de Central Lechera Asturiana, así como el de Aqualia, Ogensa y Fomento de Construcciones y Contratas.
La mediación de Alfredo Canteli fue decisiva
El club se había garantizado ayer otro apoyo importante, el de Alimerka, que les permitió ser optimistas para poder llegar a tiempo e inscribirse en la Liga Guerreras Iberdrola, algo para lo que tenía de plazo hasta el lunes, aunque en caso de renunciar debían hacerlo antes, hoy como muy tarde. De hecho, Paulina Guerrero, la presidenta del club, explicó que antes de la reunión que tuvieron con Alimerka la decisión estaba tomada y era la de no salir a competir.
Ayuntamiento, Principado y patrocinadores completan el presupuesto
El presupuesto, además de los recursos propios que pueda generar el club y el resto de patrocinadores con los que cuentan, lo completa la aportación del Ayuntamiento de Oviedo, con una subvención nominativa de 120.000 euros, y la del Principado de Asturias, con un contrato de patrocinio de 100.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza