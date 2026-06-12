El Lobas Oviedo Balonmano Femenino saldrá a competir en la Liga Guerreras Iberdrola tras una agónica pelea por completar el presupuesto

El Lobas Oviedo Global Atac Balonmano Femenino jugará la próxima temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español, después de que esta misma mañana se lograran los 60.000 euros que les faltaban para completar el presupuesto mínimo de 500.000 euros que habían establecido desde el club para poder salir a competir con ciertas garantías.

El Lobas Oviedo confirma su presencia en la élite

El camino ha sido largo y ha concluido con la mediación del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que explicó en una rueda de prensa que fue él mismo el que descolgó el teléfono para hablar con varias empresas y que pusieran el dinero que faltaba para que Asturias tenga la próxima temporada un equipo en la máxima categoría. Entre ellas quiso destacar el apoyo de Central Lechera Asturiana, así como el de Aqualia, Ogensa y Fomento de Construcciones y Contratas.

La mediación de Alfredo Canteli fue decisiva

El club se había garantizado ayer otro apoyo importante, el de Alimerka, que les permitió ser optimistas para poder llegar a tiempo e inscribirse en la Liga Guerreras Iberdrola, algo para lo que tenía de plazo hasta el lunes, aunque en caso de renunciar debían hacerlo antes, hoy como muy tarde. De hecho, Paulina Guerrero, la presidenta del club, explicó que antes de la reunión que tuvieron con Alimerka la decisión estaba tomada y era la de no salir a competir.

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Ayuntamiento, Principado y patrocinadores completan el presupuesto

El presupuesto, además de los recursos propios que pueda generar el club y el resto de patrocinadores con los que cuentan, lo completa la aportación del Ayuntamiento de Oviedo, con una subvención nominativa de 120.000 euros, y la del Principado de Asturias, con un contrato de patrocinio de 100.000 euros.