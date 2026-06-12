Marques Townes, cada vez más lejos de renovar con el Alimerka Oviedo Baloncesto

La temporada de Marques Townes, siendo uno de los mejores jugadores de Primera FEB, hace que su renovación con el Alimerka Oviedo Baloncesto sea cada vez más complicada. El base estadounidense, con pasaporte dominicano, cuenta con importantes ofertas que hacen que sea muy difícil para el equipo asturiano competir por su continuidad.

Marques Townes se aleja del Alimerka Oviedo Baloncesto

Townes, que llegó a Oviedo con la temporada comenzada, ha liderado varios aspectos estadísticos, siendo el tercer máximo anotador —16,18 puntos por partido—, el séptimo asistente —4,3 asistencias por partido— y el tercer jugador más valorado de la competición, solo por detrás de Larsen y Zurbriggen.