Un premio en el Centro Asturiano de Oviedo a los que usan el deporte para formar "buenas personas"

El Centro Asturiano de Oviedo entregó ayer, en su Gala del Deporte, los premios "Amor al Deporte", al presidente del Club Oriente Atletismo, Francisco José Martínez Soliño, y el premio a la deportividad "José Fernández", que fue a parar a Natividad Ruiz Arias, entrenadora de natación del Centro Asturiano desde hace varias décadas y que deja ahora su labor.

El deporte como escuela de valores

Los dos galardones coinciden en reconocer a personas que han encontrado en el deporte una forma de aportar cosas a la sociedad y de formar a "buenas personas". El éxito deportivo está para ellos por debajo de los valores, que son "lo que te queda en la vida".

Tres décadas al frente del Club Oriente Atletismo

Francisco José Martínez lleva prácticamente tres décadas al frente del Club Oriente Atletismo, entidad que promueve la vida saludable y que cuenta en estos momentos con 250 licencias. "Soy el típico directivo que hace de todo, somos un club pequeño, pero vamos a campeonatos de España y lo tocamos todo: trail, competiciones de adultos, de todo", explica.

La historia del Club Oriente Atletismo comenzó con un grupo de amigos que salían a correr: "Un punto de inflexión fue la San Silvestre de Ribadesella. A raíz de las reuniones que fuimos teniendo creamos una directiva, con dos chavales jóvenes que estudiaban, uno INEF y el otro Magisterio de Educación Física, más otras dos personas y un empresario que organizaba conmigo carreras", rememora.

Paco Martínez, un directivo que hace de todo

Hubo gente que se fue desvinculando y le tocó a él ponerse a entrenar: "Me tuve que formar como entrenador, el club pasó de Nueva de Llanes a Posada, donde tenemos las instalaciones". La labor de presidente, reconoce Francisco José Martínez, al que todos conocen como Paco, le supone estar "sin parar": "A estas alturas, cuando llega el final de la temporada, estás ya muy cansado".

El orgullo de formar y abrir caminos

En su club ha tenido la fortuna de entrenar a corredoras como Alba García y Verónica Pérez, atletas que han brillado en competiciones internacionales, pero su mayor orgullo está en haber logrado que una de sus corredoras pudiera pagarse una carrera universitaria en Estados Unidos: "Lucía Suárez, una chica con no muchos medios, sin demasiadas buenas condiciones, que se fue superando, mejorando sus marcas y logró una beca en Estados Unidos, donde se sacó dos carreras; es de lo que más orgulloso me siento".

Natividad Ruiz se despide de la natación del Centro Asturiano

A la que se vio muy emocionada durante la entrega de los premios fue a Natividad Ruiz, entrenadora de natación del Centro Asturiano, que lo deja ahora y que reconocía a este periódico que tiene que echarse a un lado por "causas personales". Viene de familia de nadadores, habiendo sido su madre también entrenadora. Ella compitió y logró buenos resultados, pero en su faceta de formadora apuesta por "hacer buenas personas" por encima de grandes deportistas.

"He apostado siempre por la base, por la enseñanza integral. Para mí lo importante es que vayan creciendo con fortaleza, resiliencia y motivación; me importa formar a buenas personas, gente con valores, que es lo que te queda en la vida", explica la entrenadora de natación.

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Los deportistas ejemplares del Centro Asturiano

En la gala también se entregaron los premios al deportista ejemplar en las diferentes disciplinas a los más destacados del club: Sergio Paredes —atletismo—, Lucía Álvarez —baloncesto—, Gervasio Tomás Pérez —billar—, Carmen Chacón —bridge—, José Manuel Adánez —cicloturismo—, Jesús Olay —fútbol—, Noa Salas —hockey sobre patines—, Alejandro García —kárate—, Silke Rosa —natación—, Ignacio García-Vallaure —pádel—, Marina Madera —patinaje artístico—, Ramón Ángel González —tenis— e Irene Pastor —triatlón—.