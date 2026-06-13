Las asturiana Sara Ouzande y Lucía Val, campeonas de Europa con el K-4 500 Femenino

Las asturianas Sara Ouzande Iturralde y Lucía Val Cerdeira, junto a la onubense Daniela García Heredia y la alicantina Bárbara Pardo Más, volvieron a hacer historia este sábado en el Campeonato de Europa de piragüismo sprint, que se disputa en aguas portuguesas de Montemor-o-Velho. La embarcación española conquistó el primer título continental del K-4 femenino en la distancia de 500 metros.

Un oro histórico para el kayak femenino español

Este K-4, ahora con la andaluza Daniela García en sustitución de la emeritense Estefanía Fernández, es además el vigente campeón del mundo de sprint olímpico en la distancia del medio kilómetro.

El nuevo oro de las chicas del kayak da continuidad al éxito logrado en el Mundial de Milán 2025 y a las dos medallas de plata conseguidas esta temporada en las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo. En la final europea, a la que España accedió de forma directa tras ser segunda en su serie, el barco nacional fue un auténtico rodillo: dominó la prueba de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1:31.156, aventajando en 0.760 segundos a Polonia, que se colgó la plata.

Y si las chicas siguen escribiendo su historia, los chicos del K-4 500 tampoco quieren bajarse de ella. Aunque en las dos Copas del Mundo de esta temporada no habían encontrado sus mejores sensaciones, el Europeo de Montemor-o-Velho les sirvió para dar un golpe sobre la mesa. Tras no lograr la victoria en su serie y tener que pasar por semifinales, el barco formado por el madrileño Adrián del Río, los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, y el balear Marcus Cooper peleó por todo en la final y consiguió una merecidísima medalla de plata.

El mérito fue aún mayor, ya que España empató en meta con Alemania para compartir el segundo puesto. Ambas embarcaciones terminaron a solo 0.130 segundos de Hungría, campeona con un tiempo de 1:18.500.

España amplía su botín en Montemor-o-Velho

Estos dos metales no fueron los únicos de la tercera jornada del Europeo. Pablo Graña inauguró el medallero español en el C-1 200 metros con una plata en una regata frenética, decidida en los últimos metros. Tras revisar la foto finish, el ruso Syinarev fue declarado vencedor con un tiempo de 38.278, apenas 0.075 segundos por delante del gallego, que mantiene su regularidad en los podios internacionales de esta prueba desde hace cuatro temporadas.

En la jornada vespertina, España volvió a optar a medalla y la dupla formada por Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno no dejó pasar la oportunidad en la final del C-2 200. Las españolas firmaron un tiempo de 44.579 y subieron al segundo escalón del podio, solo superadas por las ucranianas Ludmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, que cruzaron la meta con 1.180 segundos de ventaja.

La jornada de este sábado en Montemor no pudo terminar de mejor manera para el equipo nacional. La embarcación mixta del C-4 500 metros, integrada por Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez, se proclamó campeona de Europa tras imponerse con un tiempo de 1:39.098, aventajando en solo 0.060 segundos a la canoa alemana.

Además de las medallas, otros españoles pelearon por el podio en finales A. El gallego Pablo Crespo terminó noveno en el C-1 1000, mientras que Paco Cubelos fue octavo en el K-1 1000. En categoría femenina, Antía Jácome finalizó quinta en el C-1 200 y Laia Pelachs también fue quinta en el K-1 1000.

Por la tarde, después del oro logrado en el K-4 500, Sara Ouzande compitió en el K-1 200 metros, aunque sin opciones de pelear por las medallas. La gijonesa del Club Los Delfines de Ceuta entró en meta en novena posición, consciente de que había concentrado todas sus energías en la final matinal junto a sus compañeras.

También fue jornada de finales en el Europeo de paracanoe, que dejó una medalla de bronce para Juan Valle en KL3. Carlota Blanca e Inés Felipe terminaron séptima y novena, respectivamente, en la final de KL2; David González se quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto en VL1; Adrián Castaño fue séptimo en KL1; María Jiménez concluyó quinta en VL3; y José Piñeiro y Ricardo Junquera acabaron séptimo y octavo, respectivamente, en KL2.

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Mañana se disputará la última jornada del campeonato. España tendrá nuevas opciones de medalla, con presencia en 14 finales entre sprint y paracanoe, en las que volverá a luchar por el cetro continental.