El ciclista valenciano José Manuel Perales, primer ganador en la Challenge Comarcas Mineras cadete
Fue el único que bajó de ocho minutos en la cronoescalada con la que comenzó la prueba
El ciclista valenciano del equipo Infinobras-Grupo Sime, José Manuel Perales Calatayud, se proclamó vencedor de la primera etapa del Challenge Comarcas Mineras, que se estrenó ayer como prueba para corredores cadetes. Perales fue el único corredor en bajar de los 8 minutos en la cronoescalada inicial de la prueba —7:54.44—, que consistía en recorrer los tres kilómetros que separan Valdecuna de Gallegos. Una verdadera hazaña teniendo en cuenta que se enfrentaron a rampas de un porcentaje considerable en una jornada marcada por las altas temperaturas.
Perales domina la cronoescalada inicial
La segunda posición la ocupó el portugués José Gomes, del equipo Landeiro, que empleó 10 segundos más que el vencedor, y el tercero fue Alejandro Diego Martínez, del equipo Camargo, a 25 segundos. El primer asturiano en la jornada fue Manuel García Fernández, del equipo Sidra Menéndez-Las Mestas.
La segunda etapa, entre Mieres y Nembra
En la tarde de hoy se disputa la segunda etapa, que tendrá 60 kilómetros de recorrido, con salida en Mieres y final en Nembra. La ruta incluye varios pasos por Moreda y Cabañaquinta, para después afrontar un puerto de tercera categoría justo antes de finalizar en la población de El Campu.
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