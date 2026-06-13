El Juventud Estadio celebra 50 años de historia con una emotiva gala y más de 500 licencias

El Juventud Estadio celebra medio siglo de historia con una emotiva gala conmemorativa

El Juventud Estadio celebró ayer su 50 aniversario con una emotiva jornada que reunió a jugadores, entrenadores, directivos, colaboradores y representantes de otros clubes vinculados a la historia de la entidad. La celebración, que transcurrió sin incidencias, comenzó con un pincheo de bienvenida y culminó con una cena conmemorativa celebrada en Peñamea.

Reconocimiento a quienes construyeron la historia del club

Durante el acto se rindió homenaje a numerosas personas que han formado parte de la historia del club a lo largo de estas cinco décadas. Entre las menciones más especiales destacó la de Eduardo Barredo, al que la entidad reconoce como una de las personas que puso “una de las primeras piedras” del proyecto. También se recordó a diferentes directivos y a representantes de etapas históricas que contribuyeron al crecimiento y consolidación del Juventud Estadio.

Asimismo, el club quiso agradecer de manera especial a Manuela Ena, directora general de Deportes, su apoyo. El Principado de Asturias cede las instalaciones de El Cristo desde hace más de 50 años, una relación fundamental para el desarrollo de la actividad deportiva de la entidad.

La celebración contó además con la presencia de representantes de otros clubes invitados, entre ellos San Claudio y Urjuán, que quisieron acompañar al Juventud Estadio en una fecha tan significativa.

El presidente del club, David Martínez “Risi”, destacó el carácter emotivo del evento. “Fue un acto muy emotivo, con momentos muy especiales”, señaló tras una jornada que sirvió para recordar el pasado de la entidad y reconocer a quienes han contribuido a su crecimiento.

El club supera las 500 licencias y mira al futuro con ambición

La figura del propio presidente simboliza también la historia reciente del Juventud Estadio. Su vinculación comenzó como jugador en la década de los 90. Más tarde regresó al club en 2010 como entrenador, asumió la dirección deportiva en 2017 y actualmente ejerce como presidente.

“Es todo un honor celebrar los 50 años del club siendo presidente”, afirmó Martínez, quien explicó que la celebración respondía también a una idea que llevaba tiempo rondando en la entidad: instaurar una cena anual de encuentro y despedida de temporada, una iniciativa que finalmente pudo coincidir con la conmemoración del medio siglo de vida del club.

Más allá de la celebración, el presidente hizo balance de la situación actual del Juventud Estadio, que atraviesa una etapa de crecimiento tanto deportivo como institucional.

“Estamos muy contentos. Estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia”, aseguró. En la actualidad, la entidad supera las 500 licencias entre todas sus categorías y mantiene una situación económica estable.

En este sentido, Martínez destacó el esfuerzo realizado para seguir mejorando las instalaciones. “Hemos reinvertido en la propia instalación más de 50.000 euros, que al final es lo que queda para el club”, explicó.

De cara al futuro, el objetivo de la entidad sigue siendo mantener su apuesta por el deporte base y la formación. “El plan que tenemos es seguir formando jugadores y viendo a los niños practicar este deporte, que es lo que más nos entusiasma”, concluyó Martínez.

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Cincuenta años después de su fundación, el Juventud Estadio celebró su historia mirando también al futuro, con la intención de seguir creciendo sin perder la esencia que ha marcado su trayectoria durante estas cinco décadas.