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El K-4 masculino de España se clasifica para la final del Europeo de sprint

Adrián del Río, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

Adrián del Río, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Oviedo

El K-4 500 metros del equipo nacional de España, tripulación compuesta por el madrileño Adrián del Río, el balear Marcus Cooper y los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, se impuso hoy, viernes, en la semifinal que les tocó con un tiempo de 1:18.033, por delante de los barcos de Lituania y Ucrania, a 275 y 755 milésimas, respectivamente, del cuarteto que dirige el técnico luanquín Miguel García. Con ese resultado obtienen el pase a la Final A del Campeonato de Europa de sprint, que tendrá lugar mañana, sábado, en aguas portuguesas de Montemor O Velho, siendo firmes aspirantes a luchar por las medallas.

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