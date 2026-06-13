El karate toma la playa de Poniente de Gijón con la Escuela Magadán
Una cita deportiva al aire libre reunió a familias, alumnos y clubes en una mañana marcada por convivencia, aprendizaje y espíritu karateka
La playa de Poniente de Gijón acogió este sábado una extraordinaria jornada de convivencia, deporte y valores con la celebración de “Karate en la Playa”, una actividad organizada por la Escuela de Karate Magadán que reunió a más de 150 alumnos, desde los más pequeños hasta practicantes veteranos.
Valores del karate junto al mar
En un escenario diferente, los participantes continuaron entrenando los mismos valores que definen al karate: esfuerzo, disciplina, respeto y superación. Porque el espíritu del karate no tiene límites.
Durante la jornada, los alumnos compartieron una mañana de entrenamiento, aprendizaje y diversión en un entorno único, demostrando que el karate es mucho más que una disciplina deportiva: es una herramienta de formación personal basada en el respeto, el compañerismo, la constancia y la mejora continua.
Una jornada para acercar el karate a la sociedad
«Actividades como esta contribuyen a acercar el karate a la sociedad, promocionando hábitos de vida saludables y fortaleciendo los vínculos entre deportistas, familias y clubes, aspectos esenciales para el crecimiento de este deporte», dicen desde la Escuela de Karate Magadán, que agradecen a todos los participantes, familias y colaboradores que hicieron posible una jornada inolvidable, marcada por la ilusión, la participación y el auténtico espíritu karateka.
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