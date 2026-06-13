El karate toma la playa de Poniente de Gijón con la Escuela Magadán

La playa de Poniente de Gijón acogió este sábado una extraordinaria jornada de convivencia, deporte y valores con la celebración de “Karate en la Playa”, una actividad organizada por la Escuela de Karate Magadán que reunió a más de 150 alumnos, desde los más pequeños hasta practicantes veteranos.

Valores del karate junto al mar

Karate en la Playa de Poniente / Escuela Magadán

En un escenario diferente, los participantes continuaron entrenando los mismos valores que definen al karate: esfuerzo, disciplina, respeto y superación. Porque el espíritu del karate no tiene límites.

Durante la jornada, los alumnos compartieron una mañana de entrenamiento, aprendizaje y diversión en un entorno único, demostrando que el karate es mucho más que una disciplina deportiva: es una herramienta de formación personal basada en el respeto, el compañerismo, la constancia y la mejora continua.

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Una jornada para acercar el karate a la sociedad

«Actividades como esta contribuyen a acercar el karate a la sociedad, promocionando hábitos de vida saludables y fortaleciendo los vínculos entre deportistas, familias y clubes, aspectos esenciales para el crecimiento de este deporte», dicen desde la Escuela de Karate Magadán, que agradecen a todos los participantes, familias y colaboradores que hicieron posible una jornada inolvidable, marcada por la ilusión, la participación y el auténtico espíritu karateka.