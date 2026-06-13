El Lobas Oviedo Balonmano Femenino une a todos para que el mérito tenga su recompensa

El ascenso del Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino roza lo milagroso, no por lo que hicieron en la pista, de por sí muy meritorio, sino por lo que sucedió después, cuando el club daba prácticamente por imposible reunir los fondos necesarios para salir a competir en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima competición femenina del balonmano español, donde las condiciones que se exigen a los clubes suben mucho con respecto a División de Honor Oro.

Un club de cantera con sitio entre los grandes

El club ovetense es un clásico del balonmano nacional, un equipo que siempre ha destacado por su potente cantera y su capacidad de sacar buenas jugadoras. Ese nivel de la base es el que ha ido haciendo más competitivo al primer equipo, situándolo siempre en un escalón alto en las primeras categorías. El sitio de las Lobas en los últimos años siempre ha estado entre los mejores de la segunda categoría y en la parte baja de la clasificación cuando han jugado en la élite. De hecho, en las dos temporadas que disputaron en la máxima categoría descendieron.

El respaldo institucional llegó desde el primer momento

El problema con el que se encontró el club ovetense en esta ocasión fue la ausencia de apoyos privados. Tanto el Ayuntamiento de Oviedo, cuando recibió al equipo y le garantizó una subvención nominativa de 120.000 euros, como el Principado de Asturias, con un contrato de patrocinio de 100.000 euros, salieron rápido al rescate del club, pero las gestiones para conseguir un apoyo privado iban fracasando una tras otra.

Medio millón de euros como objetivo

La cifra que se puso como objetivo la entidad, como presupuesto total del club, incluyendo también los equipos de base, era de medio millón de euros. Para lograrlo pusieron en marcha un crowdfunding y la movilización a pequeña escala, incluso de pequeños patrocinadores que intentaron echarles una mano, fue muy destacable, pero el objetivo seguía estando muy lejos.

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino gana al Lleida y asciende a la Liga Guerreras Iberdrola / Irma Collín / Irma Collín

El miedo de la directiva de las Lobas era el de que este ascenso acabara en descenso, por eso querían dar una respuesta a la Federación Española con la mayor antelación posible al plazo límite, que acaba mañana. En el caso de que no salieran en la Liga Guerreras Iberdrola y ningún equipo de los que tienen garantizada la plaza en Oro cogiera su plaza, el descenso podía ser a División de Honor Plata e incluso más abajo. Una catástrofe para una plantilla que se había ganado en la pista el ascenso de categoría.

El coste de competir en la élite

El elevado coste de jugar en la Liga Guerreras Iberdrola viene fundamentalmente de la obligación de hacer ocho contratos a jornada completa y otros cuatro a media jornada a las jugadoras. Otras exigencias de difusión, viajes o árbitros también suben un poco, pero casi todo el aumento del presupuesto viene de esa exigencia, que en el club asumen como necesaria y justa, pero que sin un patrocinador fuerte no podían afrontar.

Alimerka y cuatro empresas completan el milagro financiero

Pasaban los días y ese apoyo no llegaba. El deporte regional, no solo el balonmano, se movilizó en su ayuda, pero a cada reunión a la que acudían con una empresa la respuesta seguía siendo negativa. Se dieron unos días más sobre el tope que se habían marcado, pasándolo del miércoles al jueves, cuando el club tenía una reunión con Alimerka. Y ahí, sobre la bocina, empezó a cambiar la situación. La empresa asturiana se ofreció a echarles una mano y evitó que el club arrojara la toalla.

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Al día siguiente, el viernes, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, intercedió por ellas y otras cuatro empresas, Central Lechera Asturiana, Aqualia, FCC y Ogensa, cubrieron los 60.000 euros restantes para completar el milagro que va a permitir a las Lobas hacer realidad el sueño de un ascenso.