El Ovetus de patinaje artístico se lleva seis títulos autonómicos

El Ovetus Patinaje Club fue el gran protagonista del Campeonato de Asturias de Patinaje Artístico, celebrado el pasado fin de semana en Tudela Agüeria bajo la organización de la Federación Asturiana de Patinaje y con la colaboración del propio club ovetense. La entidad logró una actuación sobresaliente al conquistar los títulos autonómicos en seis categorías y sumar podios en prácticamente todas las pruebas disputadas.

El Ovetus domina el Campeonato de Asturias

La secretaria del club, Susana Muñiz, destacó la importancia de la competición dentro del calendario regional: "El Campeonato de Asturias es lo más importante del patinaje asturiano. Sirve para decidir qué patinadores nos van a representar en los distintos campeonatos de España".

Los éxitos de Ovetus llegaron de la mano de Olaya Lana Lago —alevín femenino—, Adela Martínez —infantil femenino—, Aitana Martínez Lacera —cadete femenino—, Sara Rodríguez Ramos —juvenil femenino—, Noa Velasco Berguño —junior femenino— y Daniel Bermúdez Mon —cadete masculino—, además de numerosos segundos y terceros puestos que evidenciaron la profundidad de la cantera del club.

Daniel Bermúdez confirma su gran temporada

Uno de los nombres propios del campeonato fue precisamente Daniel Bermúdez. El patinador riosano de 15 años añadió el título autonómico a una temporada excepcional en la que ya se proclamó campeón de la World Cup celebrada en Alemania el pasado mes de mayo. Según explicó Muñiz, el deportista afrontará ahora el Campeonato de España con opciones de pelear por los primeros puestos nacionales.

El Atenea de Gijón también brilla

Aunque el Ovetus fue el gran dominador del campeonato, el Club Patín Atenea de Gijón también firmó una actuación destacada. La entidad gijonesa se proclamó campeona en las categorías júnior masculina, gracias a Daniel Manjón Falcao, y sénior femenina, con Daniela Bernia Sánchez, además de sumar un tercer puesto en esta última categoría con Aitana Álvarez Lorigados.

También subieron al cajón el Siero Patinaje Club, campeón en benjamín femenino; el Club Básico Mierense Patinaje Artístico, segundo en esa misma categoría; el Club Patín Virgen de la Luz, tercero; y Náyade Patinaje Artístico de Grado, que obtuvo el tercer puesto en alevín femenino.

Ocho clubes y 44 patinadores en liza

En total participaron 44 patinadores pertenecientes a ocho clubes de toda Asturias, en una competición que definió buena parte de la representación regional para los próximos Campeonatos de España.

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Con seis títulos autonómicos, numerosos podios y la presencia de Daniel Bermúdez como una de las grandes referencias del patinaje artístico español en categorías inferiores, el Ovetus confirmó en Tudela Agüeria su condición de principal potencia regional. Junto al club ovetense, el Atenea de Gijón y el Centro Asturiano de Oviedo fueron las entidades con mayor protagonismo en una cita que reunió a 44 deportistas de ocho clubes asturianos y que definió buena parte de la representación del Principado en los próximos Campeonatos de España.