La pizarra del Caudal se calienta: el equipo de Mieres busca dar un primer paso hacia el ascenso en la calurosa Sevilla

A más de ocho horas en autobús y casi 800 kilómetros de distancia está la primera de las dos finales que separan al Caudal Deportivo del ansiado ascenso a Segunda Federación ocho años después. La primera será este domingo en Sevilla (19 horas). Su rival, el Atlético Central, un joven club sevillano fundado por los hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera, era un gran desconocido para el público asturiano y también para un cuerpo técnico mierense, que se ha exprimido al máximo para estudiarlo al detalle. Y para un club humilde, las fórmulas de análisis son de lo más variopintas. "Estamos echando unas siete horas al día, como un trabajo más aparte del que ya tenemos. La mujer y los niños están encantados", bromea Adrián González, el técnico.

Un rival desconocido bajo la lupa del cuerpo técnico

El ovetense es la voz de la experiencia. Esta será su tercera final de play-off en los últimos cuatro años y ya se las sabe todas. El mismo domingo, tras superar al Covadonga, ya consiguió vídeos de su rival y se pusieron manos a la obra. "No nos dio casi tiempo a disfrutarlo, trabajamos a todo trapo", reconoce Miguel Vigón, su segundo. La forma de conseguirlos fue curiosa. Un amigo representante les dio las claves de su cuenta en Wyscout, una plataforma de scouting que sirve para analizar al rival. "Es una herramienta cara que te corta los partidos y te facilita el trabajo", describe.

Contactos, vídeos y scouting para preparar la eliminatoria

Pero esa no es la única forma. "Cuando nos tocó el grupo de Andalucía ya empecé a maquinar. Tengo a Pereke (le entrené durante dos años en L’Entregu y ahora está en el Ceuta B) y me sirvió para conseguir información", relata. "Me contó que era un equipo de mucha veteranía en defensa, con mucha calidad arriba y con un campo similar al del Lenense", destaca el técnico, que también telefoneó a otros entrenadores de la categoría.

El principal encargado del análisis del rival es su ayudante, Miguel Vigón, que explica que durante la temporada "va con dos semanas de antelación para estudiar al rival" y que ahora se han centrado en los últimos seis partidos del club sevillano. "Mirar lo de la jornada 13 no sirve de mucho porque los equipos han cambiado", relatan. Ambos analizan por separado y después ponen todo el trabajo en común. "Desde el miércoles ya estamos casi descartando información porque tener más sería hasta contraproducente", confiesan.

La ayuda inesperada de Cris Acerete

A estas alturas de campeonato cualquier ayuda es buena. Y una inesperada es la de un futbolista: Cris Acerete, que además de ser clave sobre el verde también pretende serlo en otros ámbitos. "Es un friki del tema del análisis, se dedica un poco a esto y, con todo el respeto, nos pidió echar una mano y aceptamos. Voy a sacar a Vigón del equipo y lo voy a meter a él", dice entre risas Adrián González.

El calor, otro rival en Sevilla

El equipo mierense, que se enfrentará al Atlético Central hoy (19:00 horas), tenía previsto viajar a Sevilla en la noche del viernes. "El viaje es cansado, pero físicamente van como cohetes para estar a estas alturas de temporada", destaca Juan Manuel Afonso, preparador físico.

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Allí se enfrentarán a un hándicap importante como el calor, un aspecto que "afecta mucho porque ellos van a estar adaptados perfectamente", asegura Afonso. Eso sí, desde el cuerpo técnico destacan la buena reacción del equipo en días como el de Mareo en el play-off, donde lograron remontar con 34 grados en los termómetros. "Nos sirvió como precedente". Con calor o no, el Caudal tratará de imponerse y llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Hermanos Antuña. Pero la tarea no será fácil, advierten. "Son un rival muy peligroso porque han realizado una inversión muy potente". Pero por trabajo no será.