El Rodiles, en busca de su sueño de llegar a lo más alto del fútbol sala español

«Es un momento muy importante para el club». María Leidjane Marques de Oliveira, simplemente Jane, repite una y otra vez esa frase cuando El Gaitero Rodiles se apresta a iniciar la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera División, la élite femenina del fútbol sala. Quien la conoce un poquito sabe que es la estrella del equipo, pero ella asegura que, aunque no rehúye la responsabilidad, está en «un equipazo» que aspira a todo. El Almagro es el último obstáculo que separa al equipo maliayés de la gloria, con el partido de ida el domingo en el polideportivo Manuel Busto de Villaviciosa —11.30 horas— y el de vuelta la semana siguiente en la localidad de Ciudad Real.

Jane lidera el sueño del Rodiles

De momento, hay un aspecto que no ha pasado desapercibido para la brasileña de 35 años natural de Fortaleza. «Estamos contentas porque es la primera vez que pasamos de fase, llevábamos tiempo preparándonos para este momento», dice Jane, en referencia a que, tras cuatro intentos, por fin han superado la primera eliminatoria de ascenso. La víctima del Rodiles en ese primer cruce fue el Colo Colo de Zaragoza, Entrerríos Automatización a efectos de patrocinio, que se vio desbordado por la calidad del conjunto asturiano —1-5 en la capital maña y 6-2 en Villaviciosa—. Y eso que el encuentro de vuelta no empezó nada bien para los intereses locales —0-2—. «Empezamos un poco ansiosas, queriendo resolver el partido rápidamente, y se nos hizo más difícil. Pero con el apoyo de nuestra gente decidimos ir para adelante y nos salió bien», explica la jugadora.

La afición, clave en Villaviciosa

El apoyo de la afición es algo que el Rodiles nota mucho. Sucedió el pasado sábado ante el equipo zaragozano y Jane confía en que se repita en la ida de la eliminatoria decisiva, aunque sea un domingo por la mañana. «Por la tarde juega el B, que también busca el ascenso. Creo que vamos a tener mucha gente con nosotros, es un momento muy importante para el club», insiste la estrella brasileña del Rodiles.

“El Rodiles es mi segunda familia”

Hace dos años que Jane pisó Villaviciosa por primera vez, aunque por el medio inició una aventura en la élite en Melilla, de la que ha regresado. «Estoy en mi casa, el Rodiles es mi gente, mi segunda familia, quiero estar aquí y vivir este momento con ellos», sostiene la jugadora. Para ella, el conjunto maliayés está formado por «buenísima gente, que trabaja noche y día para intentar conseguir el objetivo. Hay mucha gente buena alrededor y en su afición, estoy en buen sitio».

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Así que, pese a que considera al Almagro «un gran equipo», piensa que ha llegado la hora de disfrutar, «pasarlo bien y, quién sabe, subir». «Es un momento muy importante para nosotras y para el club», sentencia Jane.