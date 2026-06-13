La Travesera Integral corona a Marti Lázaro y Chloe Laisne en una edición marcada por el calor

La Travesera Integral Picos de Europa volvió a poner a prueba este sábado la resistencia de cientos de corredores en una edición especialmente exigente debido al calor. El andorrano Marti Lázaro y la italiana Chloe Laisne fueron los vencedores de una carrera que reunió a 450 participantes y que mantuvo la emoción por la victoria hasta los últimos kilómetros.

Travesera Integral 2026 / Carmen M. Valdés

La prueba arrancó a las dos de la madrugada desde El Repelao, en Covadonga, con un numeroso público despidiendo a los corredores antes de afrontar un recorrido de 74 kilómetros y más de 6.500 metros de desnivel positivo a través del macizo de los Picos de Europa. La noche transcurrió en buenas condiciones, pero el progresivo aumento de las temperaturas, que rozaron los 30 grados durante la jornada, endureció notablemente el desafío.

La edición de este año llegaba además con importantes ausencias. El récordman y múltiple vencedor Manuel Merillas anunció días antes que no participaría, mientras que Claudia Lueje tampoco tomó la salida. Este escenario contribuyó a abrir la lucha por los puestos de honor, especialmente en la categoría masculina.

En la competición femenina, la italiana Chloe Laisne asumió el protagonismo desde los primeros tramos junto a la austriaca Sonja Kinna y la asturiana Estefanía Fernández. Entre las favoritas figuraba también Maud Combarieu, aunque la corredora francesa, que ya arrastraba molestias físicas antes de la salida, se vio obligada a abandonar.

La carrera masculina presentó igualmente un desarrollo muy abierto. Corredores como el noruego Anders Kjærevik, el francés Nicolas Lemoine, el andorrano Marti Lázaro y el asturiano Manuel Rodríguez se mantuvieron durante buena parte de la jornada en los puestos de cabeza. También destacó la presencia de Salvador Calvo, cuatro veces ganador de la Travesera y una de las figuras históricas de la prueba.

Lázaro y Laisne deciden la carrera en el tramo final

La resolución no llegó hasta el tramo final. Marti Lázaro, debutante en la Travesera Integral, logró consolidar su ventaja en los últimos kilómetros para cruzar la meta de Arenas de Cabrales en 10 horas, 49 minutos y 25 segundos. La segunda posición fue para el soriano Daniel Izquierdo, que completó una notable remontada hasta finalizar con un tiempo de 11:08:04. El podio masculino lo cerró Manuel Rodríguez (Toscaf Recta Final), tercer clasificado con 11:17:55 y mejor corredor asturiano de la prueba.

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En categoría femenina, Chloe Laisne confirmó su superioridad y se adjudicó el triunfo tras detener el crono en 13:45:15. La austriaca Sonja Kinna ocupó la segunda plaza con 14:29:13, mientras que la asturiana Estefanía Fernández (CDB Avientu) completó el podio con un registro de 15:16:14, siendo además la mejor representante regional.