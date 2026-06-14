El Alimerka Oviedo Baloncesto renueva a una de las revelaciones de la temporada: explosividad, tiro y defensa al servicio del OCB

El Alimerka Oviedo Baloncesto ya se ha puesto en marcha para configurar la plantilla con la que afrontará la próxima temporada en Primera FEB después de ser la revelación en la que acaba de concluir. El equipo asturiano afronta un nuevo proyecto después de un año en el que ha dado un salto en lo deportivo, logrando clasificarse para la Final a 4 por el ascenso a la ACB, y sobre todo en lo social, con una media superior a los 4.500 espectadores por partido.

Lobaco y Nwaokorie, primeras piezas del nuevo proyecto

La primera pieza del nuevo puzzle fue la continuidad de Raúl Lobaco, capitán del equipo, que venía de hacer una temporada espectacular y al que muchos ven con opciones de dar el salto de categoría. Tras ese primer paso, teniendo firmado al zaragozano, el segundo ha sido la renovación de otro jugador que ha sido clave para Javi Rodríguez: Francis Nwaokorie.

Se trata de un cuatro, que puede jugar incluso en la posición de tres y que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Nwaokorie destaca por ser un jugador rápido para las posiciones interiores, con un notable tiro exterior y con una gran capacidad para defender. Un perfil muy del gusto del técnico gallego y que además fue de los más destacados en los partidos del play-off ante Inveready Gipuzkoa. En liga regular ha promediado 7,3 puntos en una media de 24 minutos de juego, añadiendo 4,1 rebotes por partido. Unos números que mejoró en los tres partidos ante Gipuzkoa.

Miki López

Un perfil versátil formado en la NCAA

El jugador, nacido el 24 de septiembre de 2002 en Minnesota y con pasaporte nigeriano, por lo que es cotonú y no ocupa plaza de extracomunitario, llegó esta temporada procedente de la liga universitaria estadounidense (NCAA) y mide 2,00 metros de estatura. Tras destacar en Champlin Park, un instituto en su estado de Minnesota, Nwaokorie inició su periplo universitario en el College San Diego, donde fue uno de los mejores debutantes de la temporada 21-22. En los Tritons californianos jugó otras dos campañas, con gran impacto en la cancha y en las estadísticas gracias a su versatilidad ofensiva, que le permite tanto jugar al poste como abrir la cancha. En UC San Diego, las medias de Nwaokorie fueron de 12 puntos y 6 rebotes. En la última campaña pidió el transfer y jugó con los Ramblers de Loyola Chicago, un equipo de más nivel, donde tuvo amplia participación en minutos pero dispuso de muchos menos tiros y sus estadísticas cayeron (5,5 puntos y 4,7 rebotes por partido).

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

Las renovaciones de Lobaco y Nwaokorie se suman a los jugadores que tienen contrato con el equipo azul: Daniil Shelist, Jorge Arias, Pablo Longarela y Fede Copes, aunque no es descartable que alguno de los que ha tenido menos participación salga del equipo. El club trabaja en renovar a más piezas de una plantilla que ha rendido a un nivel muy por encima del esperado. El que ya es seguro que no seguirá es Dan Duscak, que jugará en la ACB, en el Bilbao Basket, club que ya ha hecho oficial su contratación.

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La afición marca el siguiente reto del club

La comunión entre afición y equipo ha sido básica esta temporada y por eso el club ha querido lanzar ya su campaña de abonados, que comienza mañana lunes y en la que espera traducir en socios todo ese calor que sintieron en La Coruña. Los 3.500 abonados que logró hacer el equipo azul la pasada temporada fueron otro de los grandes éxitos del club y en la próxima espera estar en cifras similares para ir poco a poco haciendo un proyecto más ambicioso, con más peso presupuestario dentro de una categoría en la que seguirá estando detrás de los grandes gigantes, como los dos equipos que bajan de la ACB, Granada y Gran Canaria, los equipos con los que peleó en la Final a 4 y no ascendieron —Palencia y Estudiantes— y otros como Alicante, Gipuzkoa, Menorca y algunos más que cuentan con un gran respaldo económico.