Benjamín Noval, gran promesa del ciclismo español: "Quiero disfrutar de esta temporada, el año que viene será un cambio grande"

Benjamín Noval (Laviana, 17 años) está disfrutando de su última temporada como junior, de sus compañeros en el equipo asturiano MMR Academy, antes de dar el salto al profesionalismo de la mano del Netcompany Ineos. El campeón de España dominó en la pasada Vuelta a la Montaña Central de Asturias, carrera que ganó por segundo año consecutivo y en la que pudo disfrutar quizás por última vez de levantar los brazos en su concejo, Laviana, donde acababa una de las etapas.

¿Contento después de volver a ganar en casa?

Sí, el objetivo deportivo era seguir recuperándome después de la caída que tuve, pero también mi objetivo este último año de junior es disfrutar del equipo y de los compañeros, no corro en casa más y la verdad es que disfrutamos y lo pasamos bien. Fue especial tanto ganar la general como aquí en Laviana, tras esa reconstrucción del principio de temporada que tuve que hacer después de la caída. Lo pusimos como objetivo y está cumplido, ya lo disfrutamos y lo celebramos y ahora toca pensar en el siguiente.

Por momentos se le vio muy pendiente de los compañeros.

Sí, intenté lanzar a algún compañero, tenemos un grupo que llevamos corriendo juntos toda la vida y eso además es un punto a favor para las carreras que vienen.

¿Cuál es su gran objetivo de esta temporada?

El Tour du Valromey, junto con el campeonato de España en el primer bloque. En el segundo vienen el campeonato de Europa y el campeonato del Mundo, pero entre un bloque y otro pararé para coger aire y llegar a esas dos últimas citas con ganas. Pero, sobre todo, en este primer bloque la prioridad es el Tour de Valromey, que es a mediados de julio. Es una carrera muy importante a nivel internacional y una ilusión grande para mí y para el equipo.

Benjamín Noval, tras ganar la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias / Roberto Menéndez

Tuvo una caída y se lesionó en la mano. ¿Qué tal se ha recuperado?

Me fisuré el escafoides en la E3 Saxo Classic, lo que me cambió la preparación, pero quizás me vino bien para coger un poco de aire. Es cierto que nos estropeó un poco el principio de año, pero decía que me vino bien para recuperar un poco y empezar algo más fresco esta parte de la temporada, que me viene bien de cara a todos los objetivos importantes que tengo.

¿En este segundo año junior qué aspectos trata de mejorar?

Siempre se trata de mejorar algunos aspectos de cara al año que viene, ser más sólido, pero también queremos disfrutar este año, de correr juntos por última vez todos los compañeros.

Uno de los aspectos en los que trabaja es en el sprint. ¿Cómo ha ido trabajando esa faceta?

Después de la fisura dejé un poco el gimnasio. Es verdad que no destaco por ser un ciclista rápido, pero cuando la carretera pica para arriba sí que me puedo defender con los escaladores.

¿Piensa mucho en el año que viene?

No voy a entrenar más, pero sí hay que pensar en lo que vendrá el año que viene, será un cambio bastante grande, sobre todo en los kilómetros, así que habrá que ir cogiendo algo más de fondo, pero lo dejaremos para noviembre y diciembre y toda la pretemporada.

¿Cómo es su comunicación con el equipo Ineos de cara a la próxima temporada?

Me ayudan en todo lo que necesito, el material que necesito me lo dan y tengo que aprovecharlo porque me facilita mucho el entrenamiento. Material como una bici de contrarreloj, con ruedas de crono...

¿Le llevan también aspectos como la nutrición?

La comida de momento la hago yo a mi manera, me mantengo delgado, me ayudan sobre todo en el entrenamiento.

Ya ha estado en concentraciones con ellos, ¿no?

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En diciembre estuve con ellos. Lo del año que viene son palabras mayores, por eso quiero disfrutar de este y el año que viene veremos.