Carlos Arévalo lidera a España hacia ocho metales en el Europeo de Piragüismo Sprint

La selección española sénior de piragüismo concluyó el XXVIII Campeonato de Europa de Sprint, disputado estos días en aguas portuguesas de Montemor-o-Velho, con un balance de ocho medallas. Además de los tres oros, cuatro platas y un bronce, cabe resaltar que cuatro de los podios se lograron en pruebas incluidas en el programa olímpico: K-4 500 metros, masculino y femenino, y C-2 500 metros, masculino y femenino.

Carlos Arévalo conquista el oro europeo en velocidad

El primer oro de la jornada de hoy, 14 de junio, lo consiguió el gallego Carlos Arévalo, muy vinculado a Asturias, en la final de K-1 200 metros. El palista del Club Fluvial de Lugo se impuso en la prueba de velocidad tras un gran final. Un golpe de riñón que permitió al de Betanzos sumar su segunda medalla en el Europeo, después de la lograda en el K-4 500 metros. Venció con un tiempo de 34.103 segundos, por delante del portugués Messías Baptista, que quedó a 0.075 segundos, y del húngaro Gergely Balogh, bronce con 34.218.

También había muchas esperanzas depositadas en las dos finales del C-2 500 metros, pruebas olímpicas en las que España ha conseguido buenos resultados en los últimos tiempos. Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno no pudieron revalidar el título logrado en el pasado campeonato, aunque sí pelearon por el podio. Concluyeron terceras y se colgaron el bronce tras marcar un tiempo de 2:03.707, a 2,9 segundos de la pareja ucraniana ganadora, formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok.

En la final masculina de C-2 500 metros, Manuel Fontán y Diego Domínguez subieron un peldaño más en el podio respecto al resultado de sus compañeras y se llevaron la medalla de plata para España. Firmaron un tiempo de 1:43.301, a medio segundo exacto de la pareja rusa ganadora, formada por Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, y aventajaron también en medio segundo a la embarcación húngara, que fue bronce.

Por otro lado, en la sesión matinal del domingo, Daniel Grijalba fue quinto en la final A del C-1 500 metros; la dupla formada por Kike Adán y Carlos García venció en la final B del K-2 500 metros; la emeritense Estefanía Fernández fue cuarta en la final B del K-1 500 metros; y la pareja integrada por Carolina García y Nerea García finalizó octava en la final A del K-2 500 metros femenino.

Bertín Llera cierra la competición con un octavo puesto

Ya en la jornada de tarde tuvieron lugar las cuatro finales restantes, todas sobre la distancia de 5.000 metros. En esta ocasión, y a diferencia de las pruebas que se disputan en las Copas del Mundo y en el Mundial, fueron finales sin porteos. En el C-1 femenino, Ana Cantero terminó en la séptima posición, a más de 45 segundos de la vencedora, la húngara Zsofia Csorba, que concluyó con un tiempo de 27:06.548.

En la final masculina de C-1 5.000 metros, Jaime Duro, que en las dos pruebas de la Copa del Mundo de este año había logrado una plata y un oro, acusó la ausencia de porteos, circunstancia que a la postre le privó de pelear por el podio. El pontevedrés concluyó cuarto, a 55 segundos del vencedor, el actual campeón del mundo, el moldavo Sergei Tarnovschi, que completó la prueba en 23:06.332.

Las dos últimas regatas fueron las finales de K-1. En la femenina, Estefanía Fernández acabó en el séptimo puesto, a 55 segundos de la ganadora, la húngara Kohalmi, que tardó 22:50.480 en recorrer los 5.000 metros. En la masculina, el riosellano Bertín Llera Serrano fue octavo, con un tiempo de 21:40.338, en una regata en la que se impuso el anfitrión Fernando Pimenta. El portugués, que logró su sexto título continental en esta modalidad y distancia, marcó un tiempo de 21:09.116 y superó por solo 986 milésimas al triple campeón del mundo —2023, 2024 y 2025—, el danés Mads Pedersen. El bronce fue para el magiar Samuel Balaz, con 21:12.850.

En cuanto al paracanoe, en este último día de competición, al bronce logrado ayer sábado por Juan Valle en KL3 200 metros hay que añadir la plata de Higinio Rivero en VL2 200 metros, resultado con el que sube un peldaño en el podio respecto al pasado año, y la plata conseguida por Juan Valle y Araceli Menduíña en la nueva prueba de K-2 200 metros mixto.

Medallero del equipo español de Sprint Olímpico en el Campeonato de Europa disputado en Montemor-o-Velho del 11 al 14 de junio de 2026

Oros:

K-4 500 metros: Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo (prueba olímpica).

C-4 500 metros mixto: Antía Jácome, Viktoriia Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez.

K-1 200 metros: Carlos Arévalo.

Platas:

K-4 500 metros: Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade (prueba olímpica).

C-2 500 metros: Manuel Fontán y Diego Domínguez (prueba olímpica).

C-2 200 metros: Viktoriia Yarchevska y Ángeles Moreno.

C-1 200 metros: Pablo Graña.

Bronce:

C-2 500 metros: Viktoriia Yarchevska y Ángeles Moreno (prueba olímpica).

Paracanoe

Platas:

VL2 200 metros: Higinio Rivero (prueba paralímpica).

KL3 200 metros mixto: Juan Valle y Araceli Menduíña.

Bronce:

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