El Caudal se complica el ascenso a Segunda Federación: obligado a buscar una remontada épica en Mieres (2-0)

El Caudal Deportivo regresó de su visita a tierras andaluzas con un resultado adverso de 2-0 frente al Atlético Central, una renta que obliga a los de Mieres a apelar a la épica en el encuentro de vuelta. El conjunto asturiano, consciente de la dificultad de la eliminatoria, no pudo desplegar su mejor versión en un choque marcado por la solidez defensiva del rival y la falta de acierto en los metros finales.

Durante los primeros compases del duelo, la igualdad fue la nota predominante. El respeto entre ambos contendientes evitó que se vieran ocasiones claras de peligro, con un Caudal bien plantado sobre el césped, pero con dificultades para trenzar jugadas de ataque que inquietaran la portería sevillana. A medida que avanzaban los minutos, el dominio local se hizo más patente, aunque el equipo asturiano logró mantener el tipo hasta que un certero cabezazo de Sachetti, tras un centro lateral, rompió la igualada poco antes del descanso.

Club Atlético Central: Santos (3); Rafa Navarro (1), Sachetti (3), Adri (2), Juan Antonio (2), Juan Gómez (2), Silvio (2), Raúl Navas (2), Brandon (1), Pablo Osborne (2) y Sotero (2). Cambios: Vázquez (1) por Sachetti, min. 59. Pablo Haro (1) por Silvio, min. 75. Juan Soto (1) por Brandon, min. 75. Joan Mari (1) por Pablo Osborne, min. 80. Caudal Deportivo: Pablo Díez (1); Alburquerque (1), Mario Sánchez (1), Diego Boza (1), Kike Funjul (0), Jairo Cárcaba (2), Cris Acerete (1), Borja Rodríguez (2), Agus Porto (1), Sergio Ordóñez (1) e Iván Elena (1). Cambios: Vicente Antuña (1) por Kike Fanjul, min. 46. Montequín (1) por Agus Porto, min. 62. Michael (2) por Diego Boza, min. 62. Claudio (1) por Jairo Cárcaba, min. 78. Marcos 81) por Iván Elena, min. 84. Goles 1-0, min. 43: Sachetti. 2-0, min. 92: Adri. Árbitro: Rizo Negrín (colegio tinerfeño). Expulsó al local Rafa Navarro en el min. 80 por doble amarilla. Amonestó a los locales Sachetti, y Vázquez; y a los visitantes Iván Elena, Montequín, Marcos, Michael y Mario. Nuevo Estadio Ciudad de Alcalá.

El penalti detenido mantuvo viva la eliminatoria

El momento psicológico clave de la primera mitad llegó instantes después, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los andaluces. Sin embargo, el guardameta caudalista se erigió en salvador al detener el lanzamiento, lo que permitió a su equipo llegar al túnel de vestuarios con el partido aún vivo y la eliminatoria abierta.

Un grupo de aficionados del Caudal desplazados al Nuevo Estadio Ciudad de Alcalá / Harry Macias

El Caudal no aprovechó la superioridad numérica

Tras la reanudación, el Caudal Deportivo intentó dar un paso adelante en busca del empate. El equipo mostró una cara más ofensiva, pero se topó una y otra vez con las intervenciones providenciales de Antonio Santos, el portero local, que desbarató cualquier intento de los asturianos. Pese a sus esfuerzos por igualar la contienda, el Caudal siguió sufriendo con las rápidas transiciones del Atlético Central, que obligaron a la defensa visitante a emplearse a fondo en varias ocasiones.

El guion del partido pareció cambiar en el tramo final, cuando el conjunto local sufrió una expulsión que lo dejó en inferioridad numérica. Era la oportunidad de oro para que el Caudal volcara el campo y buscara un gol que hubiera dejado la eliminatoria más abierta para la vuelta. No obstante, lejos de aprovechar esa superioridad, el equipo de Mieres se mostró impreciso y falto de ideas, incapaz de romper el entramado defensivo rival.

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Para terminar de complicar la situación, en el tiempo añadido, el Atlético Central aprovechó una contra para anotar el definitivo 2-0. Ahora, el Caudal Deportivo tiene por delante el reto de reinventarse en casa. Con el apoyo incondicional de su afición en el Hermanos Antuña, los de Mieres confían en que la épica y el empuje de su gente sean suficientes para dar la vuelta a un marcador complicado y seguir soñando con la clasificación.